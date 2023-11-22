Суд разрешил Волжскому молсыркомбинату производить сливочное масло





Вступило в законную силу решение Волжского суда Волгоградской области об отказе в запрете производства сливочного масла. Иск подавало межрегиональное управление Россельхознадзора, сообщили V102.RU в пресс-службе городского суда.

Вступило в законную силу решение Волжского суда Волгоградской области об отказе в запрете производства сливочного масла. Иск подавало межрегиональное управление Россельхознадзора, сообщили V102.RU в пресс-службе городского суда.

Ранее ведомство обратилось в суд с иском к АО «Молсыркомбинат-Волжский» о запрете производства масла сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, как не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации. В частности, производителя обвинили в несоответствии соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира, в наличии растительных масел и жиров на растительной основе, содержание которых не допускается.Однако по данным испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», которые были представлены в суд, было установлено, что пробы масла сливочного «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% соответствуют по качественному и количественному составу смеси жирных кислот.В решение суда отмечено, что доказательств того, что предприятие не устранило недостатки, а также причинения вреда здоровью гражданам, истец не предоставил. Поэтому в иске Россельхознадзору было отказано.