Сотрудники Росгвардии и военнослужащие задействованы в обеспечении безопасности футбольного матча между сборными России и Кубы, который пройдет сегодня, 20 ноября, на стадионе «Волгоград Арена», передает V102.RU.

- Сотрудники инженерно-технических групп ОМОН «Сталинград» с помощью специальных средств и служебных собак обследовали стадион и прилегающую к нему территорию на отсутствие подозрительных предметов, после чего передали объекты под охрану полиции, - сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.





Для охраны общественного порядка маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к месту проведения футбольного матча. Таукже росгвардейцы будут нести службу в составе пеших нарядов.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в 19:30 на стадионе «Волгоград Арена».

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области