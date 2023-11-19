Непогода, которая уже надвигается на Волгоградскую область, задержится на несколько дней. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня, 19 ноября, как и прогнозировалось, ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодную картину 20 ноября добавят голодено-изморозевые явления, налипания мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах. Сильный ветер с осадками будет буйствовать в Волгоградской области и 21 ноября. Также в этот день ожидается туман. Неуютно, ветрено и холодно будет и в областном центре.