Ранее, напомним, V102.RU сообщало о введении энергетиками режима повышенной готовности в регионе в связи с надвигающейся стихией.
Общество 19.11.2023 07:57
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19.11.2023 07:57
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о введении энергетиками режима повышенной готовности в регионе в связи с надвигающейся стихией.
Непогода, которая уже надвигается на Волгоградскую область, задержится на несколько дней. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня, 19 ноября, как и прогнозировалось, ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодную картину 20 ноября добавят голодено-изморозевые явления, налипания мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах. Сильный ветер с осадками будет буйствовать в Волгоградской области и 21 ноября. Также в этот день ожидается туман. Неуютно, ветрено и холодно будет и в областном центре.Между тем, по прогнозам других погодных сервисов, в Волгоградской области осадки и сильный ветер задержатся и на следующей неделе. Угомонится стихия, по предварительным данным, лишь к концу ноября.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о введении энергетиками режима повышенной готовности в регионе в связи с надвигающейся стихией.
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