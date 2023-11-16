Общество

Сергей Галанин и «СерьГа» выступят на «RT.Док: Время героев» в Волгограде

Общество 16.11.2023 20:20
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16.11.2023 20:20


Организаторы международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», который будет проходить в Волгограде с 24 по 26 ноября, сообщили о том, кто из известных исполнителей будет выступать на открытии. Мероприятие, посвященное героям специальной военной операции, 24 ноября посетят Сергей Галанин и группа «СерьГа».

24 ноября в Волгограде состоится торжественная церемония открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», на котором запланировано выступление Сергея Галанина и группы «СерьГА», – сообщила «Высоте 102» продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева. – Зрителей ожидает показ премьерного фильма Клима Поплавского «Наши берега» о 126-й гвардейской бригаде береговой охраны, личные истории бойцов которой рассказал режиссер и автор ленты. 

– Бойцы, добровольцы, медики, волонтеры — все они настоящие герои. Мы для них и о них поём наши песни. Каждое наше выступление мы завершаем фразой «Победа будет за нами», мы искренне в это верим, потому что верим в наших ребят. Волгоград, встречай!» — сказал в свою очередь Галанин. 

Фото: Сергей Галанин и СерьГа / VK.com

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