Организаторы международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», который будет проходить в Волгограде с 24 по 26 ноября, сообщили о том, кто из известных исполнителей будет выступать на открытии. Мероприятие, посвященное героям специальной военной операции, 24 ноября посетят Сергей Галанин и группа «СерьГа».

– 24 ноября в Волгограде состоится торжественная церемония открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», на котором запланировано выступление Сергея Галанина и группы «СерьГА», – сообщила «Высоте 102» продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева. – Зрителей ожидает показ премьерного фильма Клима Поплавского «Наши берега» о 126-й гвардейской бригаде береговой охраны, личные истории бойцов которой рассказал режиссер и автор ленты.

– Бойцы, добровольцы, медики, волонтеры — все они настоящие герои. Мы для них и о них поём наши песни. Каждое наше выступление мы завершаем фразой «Победа будет за нами», мы искренне в это верим, потому что верим в наших ребят. Волгоград, встречай!» — сказал в свою очередь Галанин.

Фото: Сергей Галанин и СерьГа / VK.com