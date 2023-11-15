Волгоградские депутаты отдали федералам поднятый из болота танк Т-70

Депутаты Волгоградской гордумы согласились безвозмездно передать в федеральную собственность легендарный танк Т-70, который стоит на постаменте на улице имени маршала Василевского в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, решение принято на заседании представительного органа власти сегодня, 15 ноября.

Танк Т-70, который сегодня является памятным знаком, был непосредственным участником Сталинградской битвы. Вместе с останками экипажа его подняли поисковиками со дна водоема в районе поселка Водный в августе 2007 года. Ко 2 февраля 2008 года, в канун празднования 65-й годовщины Сталинградской победы, танк был установлен на постамент в Советском районе.

Танк был включен в реестр муниципального имущества и закреплен в оперативном управлении за МБУ «ЖКХ Советского района». Ранее сообщалось, что легендарный танк после смены собственника станет экспонатом музея-заповедника «Сталинградская битва».

Фото: memorial.vdv-s.ru