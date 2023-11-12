Какая погода ждет волгоградцев на новой неделе

В Волгоградской области синоптики обещают разгул стихии — новая неделя начнется с проливных дождей и штормового ветра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные ночи температура упадет до -3 градусов.

— В понедельник, 13 ноября, по региону в ночные и утренние часы местами пройдут сильные дожди. Днем осадки маловероятны. Ветер юго-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, днем температура не поднимется выше +9...+14 °С, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

Во вторник, 14 ноября, по области утром и днем вероятен сильный дождь с ветром юго-восточного направления 6-11 м/с. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. В ночной период +2...+7 °С, при прояснении до -3 °С, днем столбики термометров покажут всего +5...+10 °С.

— В Волгограде, к понедельнику будет облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируется дождь, днем осадки маловероятны. Ветер юго-западного направления с порывами 15-20 м/с. Ночью +8...+10 °С, днем +10...+12 °С., — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — Ко вторнику в областной столице утром и днем обещают дождь и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. В ночной период +3...+5 °С, днем всего +5...+7 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 13 по 19 ноября в Волгограде вероятны дожди с постепенным понижением ночных температур до отрицательных значений. Сильные осадки обещают со среды по пятницу. Ближе к выходным днем температура в среднем составит всего +3...+5 °С. В субботу, 18 ноября, ночью прогнозируется до -3 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»