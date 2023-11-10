В Волгоградской области региональное отделение Российского детского фонда закупило для ребят с сахарным диабетом из малоимущих семей инсулиновые помпы. Председатель правления волгоградского Детфонда Ирина Соловьева сегодня, 10 ноября, встретилась с Мариной Цыкунковой и ее дочерью Миланой, которым передала жизненно важный прибор.

– Шестилетняя Милана и ее старший брат Дании страдают тяжелой формой диабета и находятся на инвалидности. В прошлом году семье удалось приобрести одну помпу для подростка, но осилить покупку второго устройства для непрерывной подачи гормона в кровь родители пока не могут из-за ее высокой стоимости, – рассказали ИА «Высота 102» в отделении Детского фонда. – Цена одного комплекта медоборудования с расходными материалами составляет сегодня 150 тысяч рублей.





В РДФ уточняют, что деньги на покупку помпы выделил АО «Каустик» – многолетний партнер Детского фонда.

– При каждом приеме пищи или небольшом перекусе дочке приходится делать инъекцию в живот, что вызывает у нее боль и дискомфорт, – говорит мама Миланы. – Помпа значительно облегчит нам жизнь. И это, уверена, отразится на здоровье и самочувствии ребенка. Огромная благодарность Детскому фонду!

Встреча семьи Цыкунковых с руководителем отделения Дефонда прошла в Волгоградской областной думе. Ирина Соловьева провела небольшую экскурсию по зданию парламента и рассказала Милане о законотворческой деятельности депутатов.





К слову еще одну инсулиновую помпу на минувшей неделе Детский фонд передал 15-летнему Евгению Панову из Волжского. С его семьей благотворительная организация знакома давно и ранее уже оказывала помощь. В начале года такой же медицинский прибор от фонда получил младший брат мальчика – Рома, которому 9 лет. Оба аппарата были приобретены благотворительной организацией на средства ПАО «Сбербанк».

– Благодаря отзывчивости наших партнеров мы имеем возможность помогать больным детям, – говорит председатель правления регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева. – Будем и дальше стараться всеми силами поддерживать семьи, столкнувшиеся с таким тяжелым недугом – двери нашей благотворительной организации всегда открыты.





Программы «Инсулиновая помпа» и «Детский диабет» действуют в Волгоградском отделении Детфонда свыше 20 лет. За 2022 год для маленьких диабетиков было закуплено свыше 300 глюкометров для измерения уровня сахара.

Фото: предоставлены Волгоградским отделением Российского Детского фонда