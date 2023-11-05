Под Волгоградом появился баннер в память о погибшем на СВО лейтенанте

Фото Новоаннинский сегодня VK.com
Общество 05.11.2023 09:08
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05.11.2023 09:08
Фото Новоаннинский сегодня VK.com
На въезде в Новоаннинскую Волгоградской области установлен баннер в память о погибшем на СВО земляке лейтенанте Данииле Калинкине. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на паблик Новоаннинский сегодня.Напомним, как ранее сообщало V102.RU, Даниил Калинкин был кадровым офицером – он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище и служил командиром взвода на СВО. Он погиб 26 сентября 2023 года. Ему было 23 года.
Фото Новоаннинский сегодня VK.com
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