Общество

Волгоградцу запретили водить машину за 168 непогашенных штрафов в Москве и Подмосковье

Общество 28.10.2023 07:48
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28.10.2023 07:48


Автомобилисту из Волгоградской области, проживающему в Подмосковье, запретили водить машину, пока он не погасит 168 штрафов за нарушение ПДД в Москве и Московской области. Как сообщает V102.RU, такое решение принял Новоаннинский районный суд Волгоградской области по иску судебного пристава-исполнителя.

Согласно материалам дела, должник имеет регистрацию в городе Новоаннинский, но фактически проживает в Подмосковье.

С декабря 2021 года по август 2023-го он был 168 раз привлечен к административной ответственности Госавтоинспекцией Москвы и Московской области за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 134 тысячи рублей, но погашать их нарушитель не спешил.

Должника известили о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, однако штрафы оплачены не были. Тогда был подан иск в суд об установлении ограничения на управление транспортным средством до тех пор, пока автовладелец не погасит в полном объеме все обязательства по исполнительному производству.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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