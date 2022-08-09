«Он был мертвый»: глава Городища со своим другом вытащили утонувшего ребенка с того света

Семилетнего мальчика, который едва не утонул 5 августа на турбазе «Бристоль» под Волгоградом, как стало известно ИА «Высота 102», спас глава Городищенского городского поселения Виталий Шельменков со своим товарищем Сергеем Фоменко. События того трагического дня Виталий и Сергей до сих пор вспоминают с содроганием.

– Мы приехали на турбазу отдыхать со своими семьями, – рассказал «Высоте 102» Виталий Шельменьков. – Наши дети под присмотром жен купались в том самом бассейне, где все это и произошло. Мы сначала прогуливались рядом, потом посидели в беседке в теньке, а потом решили окунуться в бассейне. Поначалу как-то мы не особо обратили внимание на мальчика, который почти в стоячем положении находился под водой. Подумали: ну, может, ныряет. Или, знаете, как мальчишки любят задерживать дыхание под водой. Он еще в очках был, глаз мы его не видели. Поэтому мы спохватились не сразу.

Сергей Фоменко вспоминает, что ребенок как бы стоял под водой. Поначалу это создавало иллюзию, что с ним все в порядке.

– Я работаю руководителем службы безопасности в одной организации, поэтому у меня профессиональное качество – внимательно смотреть по сторонам и подмечать детали, – рассказывает мужчина. – Мы разговаривали с Виталием, но я уже начал испытывать беспокойство. Мальчик оставался в прежнем положении, а из воды шли пузырьки. В бассейне купались другие дети, у которых я спросил, не друг ли это их и давно ли он находится под водой. Когда они сказали «давно», я моментально все понял.

Мужчины схватили ребенка и вытащили его на поверхность. Только тогда они увидели, что мальчик был весь синий, и такого же цвета был его вывалившийся язык.

– Мы его положили на бортик бассейна, пульса и сердцебиения у него не было, – рассказывает Виталий. – Как это ни ужасно звучит, но он был мертвый. Сергей начал делать ему искусственное дыхание, сделал три или четыре вдоха и где-то пятнадцать нажатий на сердце. Я пытался массировать ему ноги и руки, чтобы восстановить кровоснабжение. Не знаю, откуда я это все знал. Может быть, в школе нас учили или где-то я видел, как проводят реанимацию. Все это вспомнилось вдруг на каком-то интуитивном уровне. Потом мы его перевернули на бок, его начало рвать с водой. Честно скажу, мы не верили, что его удастся откачать. Но руки сами что-то делали. И, когда у него появились первые признаки жизни, это было невероятно. Он начал дышать, но с большими перерывами – где-то секунд 8 или 10. Но у него уже порозовела кожа, мы поняли, что страшное позади.

Тут уже началась суматоха: окружающие стали искать маму ребенка.

– Прибежала какая-то девушка сначала. Мы так поняли, ее мама и попросила присмотреть за мальчиком. Потом прибежала сама мать, ей тоже стало плохо, – восстанавливает события того злосчастного дня Сергей. – Мы стали кричать, чтобы вызвали скорую помощь. Через минут восемь прибежала женщина-медик, сделала мальчику какой-то укол.

Чтобы не терять времени, мужчины решили погрузить ребенка в машину и поехать навстречу скорой помощи – ведь от хутора Вертячий до центра Волгограда километров 70.

– В машине он начал приходить в себя, то вскакивал, а потом опять терял сознание или засыпал, то начинал плакать, – вспоминает Сергей. – Потом мы передали его врачам. Честно скажу, я дня два не мог прийти в себя. Все время прокручивал те события. Теперь понимаю, что мальчик находился под водой не меньше пяти минут. Это очень много. Хочется надеяться, что с ним все будет хорошо.

Надеется на это и дедушка 7-летнего Арсения Сергей Куфтырев – это его внука спасли Михаил Шельменков и Сергей Фоменко. Он разыскал спасителей Арсения и уже лично поблагодарил их за все, что они сделали.

По словам Сергея Куфтырева, на турбазе «Бристоль» его внук отдыхал с мамой. Папа, сын Сергея, умер.

– Он такой мальчик у нас бедовый, – рассказывает Сергей. – То с велосипеда упадет, то стеклом порежется, уже две операции перенес. Сначала ему неудачно аппендицит прооперировали, потом исправляли. У меня сердце кровью за него обливается…

По словам Сергея, Арсений не умел плавать. Но в бассейн для взрослых пошел с кругом.

– Видимо, он нырял с кругом, а потом в какой-то момент из него выскользнул, – предполагает дедушка. – К сожалению, мамы рядом с ним не оказалось, хотя вокруг много людей купались. Но пришли на помощь моему внуку именно Виталий и Сергей. За что им низкий поклон.

Сейчас 7-летний Арсений находится в реанимации детского отделения больницы №7.

– Он на искусственной вентиляции легких и в медикаментозном сне, – рассказывает Сергей. – Состояние его тяжелое, правда, есть маленькие хорошие новости – анализы уже получше…

Сергей Фоменко, который приезжал в Волгоград в отпуск, уже вернулся в Москву. По его словам, случившееся должно послужить уроком как для родителей, которые отпускают не умеющих плавать детей купаться без присмотра, так и для организаторов отдыха.

– Несколько лет назад я работал в одном гостиничном комплексе в Волгограде, где тоже был бассейн, – говорит Сергей. – Но у нас там всегда дежурили обученные люди, спасатели, которые прошли специальные курсы. Они следили за отдыхающими и готовы были в любую минуту прийти на помощь. Если на турбазе есть глубокий бассейн, то там обязательно должны находиться такие специалисты во избежание подобных несчастий. Когда такое происходит с детьми, это должно послужить уроком в первую очередь для взрослых…

На фото слева направо: Виталий Шеменьков, Арсений Куфтырев и Сергей Фоменко.