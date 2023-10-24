Концессии устранили течь на улице Елецкой в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 24 октября, аварийная бригада ООО «Концессии теплоснабжения» устранила течь на улице Елецкой. Как сообщает V102.RU, ресурс уже начал поступать в систему.

— На месте технологического нарушения работали две бригады, четыре насоса и одна откачивающая машина. Бригаде водоканала помогали рабочие теплосетей, — отчитались в компании-концессионере.

Уточняется, что потери за излитый ресурс несет только РСО. В платежках жителей происшествие не отобразится.

Видео: ООО «Концессии теплоснабжения»