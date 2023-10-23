Скульптуру стремящихся к цели горожан установят в центре Волгограда

Шестиметровую скульптуру под названием «Вперед и вверх» установят в горсаду Волгограда. Работы уже начались. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 23 октября, в администрации города.

- Скульптура в виде скалы и трех альпинистов символизируют нелегкий путь людей, стремящихся к достижению своих целей и волгоградцев, которым небезразлична судьба своего города и региона, - так в мэрии пояснили идею композиции. Она принадлежит предпринимательскому сообществу и общественным организациям города и региона.

Авторы идеи отвечают за установку скульптуры, которую затем на безвозмездной основе передадут на баланс муниципалитета.

Высота каждой фигуры - 2 метра. На каменных скалах появятся цитаты из произведений Юрия Визбора и Владимира Высоцкого. Автор проекта скульптуры волгоградский художник-монументалист, член Союза художников РФ Евгений Павлюченко.

В настоящее время в горсаду Волгограда проводятся работы по его благоустройству. В 2023 году облагораживается сразу два участка - между ул. Глубокоовражной, центральной аллеей и зданием по ул. Коммунистической, 5а, а также на отрезках пешеходных зон ул. Коммунистической и ул. им. Ленина около Дома детства.

В 2024 году будет благоустроена оставшаяся часть парка межу улицами Краснознаменской и Глубокоовражной.

Фото: визуализация, которая предоставлена в мэрию разработчиками