В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации жителя Котельниковского района, сообщает V102.RU.
— 21 октября состоялось прощание с нашим земляком Даниилом Леонидовичем Алпатовым, — рассказали информагентству в администрации района.
Уточняется, что военный погиб 6 октября 2023 года в зоне СВО. Ему было всего 22 года.
Фото: Даниил Алпатов / vk.com
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