С приходом холодной дождливой осени может показаться, что жизнь потеряла яркие краски. Хроническая усталость, повышенная тревожность и ощущение собственной несостоятельности буквально загоняют человека в угол. Знакомые стараются подбодрить: «Не кисни! Соберись, и все пройдет». Но неприятные симптомы лишь нарастают, как снежный ком. В этом случае психотерапевты едины во мнении – само не пройдет! О депрессии и ее осенних обострениях корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с заведующим психотерапевтическим отделением ГБУЗ ВОКПБ № 2 Светланой Белевцевой.

Хандра и апатия становятся верными спутниками поздней осени. Однако за нежеланием вставать с кровати и выходить «в люди» может стоять что-то большее, отмечает врач-психотерапевт.

- Многие заболевания действительно обостряются весной и осенью, что подтверждает статистика, - рассказывает Светлана Белевцева. – Печаль (меланхолия) или, как говорят сейчас, депрессия многие века идет бок о бок с человеком. И даже абсолютно здоровым людям свойственно хандрить при смене сезонов. Но важно отличать эту самую «хандру» от болезненного состояния. Если человек чувствует, что более двух недель он живет с плохим настроением, нежеланием что-либо делать, в том числе ходить на работу, у него нарушается сон и аппетит, его гложут мысли о собственной никчемности и несостоятельности, то, скорее всего, речь идет уже о клинических проявлениях депрессии. Как правило, при этом на резкие перемены в поведении и образе жизни обращает внимание либо сам пациент, либо его родственники – был активным, веселым и энергичным, а стал замкнутым и пессимистичным. Зачастую именно близкие люди советуют человеку обратиться к медицинскому психологу, психотерапевту, и это совершенно нормально.

Из-за будничной центрифуги, клубка забот и обязанностей, а также бесконечного информационного потока у волгоградцев нередко диагностируют депрессию.

- Мы живем в эпоху глобальных перемен. Многие факторы никак от нас не зависят, но, безусловно, обладают стрессогенным действием. Пациент с тем же посттравматическим стрессовым расстройством (тревожностью, депрессивностью, нарушением сна) не может просто так «взять себя в руки» и разом изменить жизнь. Лишь единицы способны переключиться, заняться спортом или найти хобби. Но, повторюсь, отвлечься удается далеко не всем. Если заболевание достигло средней степени тяжести, человеку необходима помощь профессионалов. Бояться этого не нужно. С болями в животе мы буквально бежим к хирургу и просим срочного обследования. А вот с заболеваниями невротического уровня дела обстоят иначе. Многие люди теряют время и надеются на то, что пройдет само. Увы, не пройдет. Мучаясь от проявлений болезни, человек рано или поздно все же обратится за помощью специалиста, - убеждена врач.

До первых проявлений депрессии волгоградцев может довести и погоня за идеальным образом. В этом случае мишенью привлекательной картинки с экрана чаще всего становятся молодые мамы.

- Послеродовые депрессии были всегда. После девяти месяцев беременности и родов многие женщины остаются один на один со своими страхами и тревогами. Вокруг появляется много советчиков, которые считают своим долгом указать на ошибки. Не дремлют и «идеальные» мамы с форумов, у которых дети живут по четкому расписанию, якобы не капризничают и уже все умеют. Из-за этого у молодых женщин закрадываются мысли: «Наверное, я плохая мать, раз у меня не получается точно также?» Из-за несоответствия навязанным стандартам есть риск возникновения невротического конфликта и, как следствие, появление клиники депрессии - объясняет Светлана Белевцева.

«Внутри будто бы холод или трясется желе»





«С недавних пор со мной что-то не так». Бывает, что горожане не готовы признаться в этом даже самим себе. Еще сложнее им дается визит к психотерапевту. Встреча с врачом пугает не столько возможным диагнозом, сколько неприятными последствиями - а вдруг поставят на учет?

- У нас есть такое понятие, как стигма: обратился к психотерапевту и сразу же попал на учет. Это совершенно не так. Многие горожане, страдающие хроническим психическим расстройством, не подлежат учету. А пациенты так называемой малой психиатрии – с депрессивным или тревожным расстройством – получают консультативную помощь, - успокаивает врач-психотерапевт. – Они лечатся амбулаторно: у нас в городе есть два дневных стационара. Плюс ко всему в каждом диспансере активно работают медицинские психологи. Однако при показаниях не нужно отказываться и от госпитализации в стационар. К сожалению, при утяжелении состояния человек начинает испытывать такое чувство безысходности, что видит только один выход, у него появляются суицидальные мысли. И в этом случае родственники рискуют не уследить. Самым правильным решением в этом случае будет обращение к специалисту, который оценит состояние и назначит лечение. К слову, распространенное мнение о том, что информацию о заболеваниях могут передать на работу, - не больше, чем миф. Врач хранит факт обращения и лечения пациентов в тайне и раскрывает информацию только по официальным запросам правоохранительных органов.

Еще одной «страшилкой» для жителей, откладывающих поход к врачу на потом, становится назначение антидепрессантов. Веря устаревшим мифам, волгоградцы боятся подсесть на препараты или вовсе потерять себя.

- Современные медикаменты очень сбалансированы и наносят организму куда меньший вред, чем само состояние тревоги и депрессии. Сейчас антидепрессанты имеют в разы меньше побочных эффектов, чем имели 20-30 лет назад, - настаивает врач. – Часто пациенты говорят – у меня внутри будто бы «холод» или ощущение, что «трясется желе». Все это соматизация тревоги. Слышали такое распространенное в интернете словосочетание – соматопсихические расстройства? Например, некоторые пациенты идут к кардиологу с постоянным чувством боли в области сердца. Их обследуют, делают ЭКГ с нагрузкой, берут функциональные пробы, но не находят никаких отклонений. При этом человек действительно испытывает неприятные ощущения и страх. В этом случае речь идет о соматофорном расстройстве вегетативной системы – или более простым языком «неврозе сердца". И лечить его надо психотерапией. К счастью, в последние годы наши коллеги из первичного звена – гастроэнтерологи, неврологи, кардиологи – видят эти патологии и очень часто предлагают пациенту обратиться к нам. При этом его не шокируют острой фразой: «А сходи-ка ты к психиатру!».

Автор Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»