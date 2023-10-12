Беспокоивший волгоградцев особняк-притон оказался с сюрпризом

Жители частных домов в Дзержинском районе Волгограда пожаловались на довольно неприятное соседство. По словам жильцов, хозяин трехэтажного особняка по улице Братьев Толмачевых, 1К, превратил их жизнь в настоящий ад, устроив в буквальном смысле притон. Соседи странного дома рассказали журналистам V102.RU, что часто видели на улице голых девушек, слышали крики, мат и экстремистские песни, доносящиеся из-за забора.

Ко всему прочему, специалисты «Концессий водоснабжения» после коллективной жалобы местных жителей, организовали проверку и выявили незаконную врезку в коммунальные сети от беспокойных соседей.





— Собственник домовладения самовольно подключился к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и незаконно потреблял ресурс. Факт был задокументирован, в результате чего принято решение ограничить подачу холодного водоснабжения к данному дому, — сообщил главный специалист отдела контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Максим Былич.





Предположительные собственники особняка — семейная пара в годах — увидев людей в спецовках и журналистов, после небольшой перепалки стремительно уехали.

— У нас дети на СВО — кадровые офицеры. А тут шалман каждый раз собирается. По ночам около сорока человек приезжают, открываются ворота и начинаются гуляния. Мы даже не знаем статус этого дома. С пятницы по воскресенье здесь просто творится вакханалия. Куда мы только не обращались — ноль внимания. Музыка орет, лозунги экстремистские выкрикивают. Это что вообще происходит? — задается вопросом жительница рядом расположенного дома по улице Баженова.





— Вы когда сюда вселялись, я спросил, что здесь будет. Вы сказали: «Будет жить мама и ближайшие родственники». По поводу воды. Вы начали копать, я подошел первый спросил, на каком основании. Вы ответили — все официально. И что в итоге? — задается вопросом еще один возмущенный сосед.





Как только специалисты Концессий приступили к ограничению подачи ресурса, на месте появился доверитель собственника.

— Хозяин этого дома купил его у банка несколько лет назад. Дом очень долго стоял бесхозным, был без крыши, тут обитали наркоманы. Мы его долго восстанавливали. Через какое-то время решили сотрудничать с людьми, которые занимаются социально важным проектом. Стали размещать здесь бездомных людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так называемый трудовой дом, — объяснил Семен Гуревич. — Действительно, банк нам не передал документацию о технологических присоединениях, которые были раньше. Мы готовы заплатить. Наверное, с нашей стороны имеется какая-то задолженность.





В ответ на жалобы соседей, Гуревич пояснил следующее:

— У нас в доме есть баня — это правда и люди могут в ней попариться. По количеству человек сказать не могу, может быть и сто человек, — в сердцах чуть ли не вскрикнул доверитель. — Еще раз подчеркну, что никаких услуг мы не оказываем, а сдаем людям дом в аренду, разным людям. А по поводу экстремистских лозунгов — возможно, что это была провокация со стороны соседей.

Тем не менее, на сайте бесплатных объявлений можно найти публикацию об аренде коттеджа площадью 350 м² по улице Братьев Толмачевых, 1К за 8200 рублей в сутки. Контактным лицом выступает некий Семен.





Примечательно, что, несмотря на то, что сам собственник в этом доме постоянно не проживает, а использует его в коммерческих целях, заявка на техприсоединение была подана как от объекта индивидуального жилого строительства.

До заключения договора работники цеха закрыли задвижку и ограничили подачу холодной воды. Совместно с представителями полиции был составлен акт осмотра места происшествия и собран материал для возбуждения в отношении нарушителя административного производства по ст. 7.20 КоАП РФ (самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения).





— Любое технологическое присоединение должно производиться на законных основаниях в соответствии с правилами, которые нам диктует постановление № 2130, — рассказала главный специалист группы по работе с договорами технологического присоединения Надежда Захарьян. — Тем более, что в Волгограде сегодня действует система «одного окна», к которому подключены «Концессии водоснабжения», МФЦ и ИВЦ ЖКХ и ТЭК, в рамках которого потребитель может подать заявку и на техприсоединение, и на исследование технических условий, на обследование данной сети. После всей процедуры присоединения заявитель обязан обратиться в ИВЦ ЖКХ и ТЭК за открытием лицевого счета и только потом пользоваться водоснабжением, своевременно оплачивая потребляемый ресурс.





Уточняется, что любой объект капитального строительства необходимо подключать к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с законом. За самовольное водопользование последуют штрафные санкции. Помимо традиционного похода в Центр обслуживания клиентов, расположенный в главном здании «Концессий водоснабжения», можно выбрать один из следующих способов подачи заявку на присоединение к сетям.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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