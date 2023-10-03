В Волгограде жильцы элитных коттеджей оказались вне закона из-за воды

Сотрудники «Концессий водоснабжения» в очередной раз выявили самовольное подключение к сетям. Как сообщает V102.RU, на этот раз «отличились» владельцы элитной недвижимости в Дзержинском районе Волгограда.

Оказалось, что собственник частного домовладения по улице Скифской подключился к водоводу самостоятельно без заключения договора о технологическом присоединении. Тем не менее, незаконная врезка оказалась опломбирована, а владельцу коттеджа доначислили суммы за незаконную врезку и пользование системой.

— Предположительно, собственник использовал ресурс для строительства своего дома, так как стройка еще не закончена. Сотрудники закрыли задвижку и ограничили подачу водоснабжения, — подтвердил начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Андрей Павлов.

Вместе с полицейскими был составлен акт об осмотре места происшествия. В дальнейшем его направят в соответствующие инстанции. Нарушителю грозит административная ответственность.

В отличие от жителя дома по улице Скифской владелец участка по улице Персиковой ранее уже имел вполне законный доступ к сетям благодаря техническому освидетельствованию. Абонент заключил договор технологического присоединения, но остановился на полпути. Собственник так и не удосужился открыть лицевой счет с услугой водоснабжения. Соответственно начисления за пользование водой не производились.

— Любое технологическое присоединение должно производиться на законных основаниях в соответствии с правилами, которые нам диктует постановление № 2130. После всей процедуры присоединения заявитель обязан обраться в ИВЦ за открытием лицевого счета и только потом пользоваться водоснабжением, своевременно оплачивая потребляемый ресурс, — пояснила главный специалист группы по работе с договорами технологического присоединения Надежда Захарьян.

Специалисты «Концессий» выдали гражданам требования об оформлении договора водопотребления и открытию лицевого счета.

Как уточнил начальник отдела противодействия незаконному потреблению ресурсов Олег Полонский, к «самовольщикам» применяются меры административного воздействия, согласно ст. 7.20 КоАП РФ (самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения).

— Помимо этого, производится расчет пропускной способности трубы и объема неучтенного коммунального ресурса и начисляются серьезные штрафы. Также в соответствии с действующим законодательством РФ производится отключение «самовольщиков» от централизованных систем водоснабжения и водоотведения, — добавил Полонский.

В компании-концессионере заявили, что на сегодня увеличено количество сервисов, с помощью которых можно подать заявку на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Помимо традиционного похода в Центр обслуживания клиентов, расположенный в главном здании «Концессий водоснабжения», можно выбрать один из следующих способов:

— по адресу электронной почты [email protected]

— почтой России по адресу Пархоменко 47а

— через МФЦ своего района Перечень офисов и структурных подразделений (investvoda.ru)

— через сервис «Личный кабинет» на портале Госуслуги

— через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (кроме участков в микрорайоне Максимка и рабочем поселке Городище)

— в электронном виде на сайте Подать заявку на технологическое присоединение (investvoda.ru)

Специалисты напоминают, что незаконные врезки влияют на давление в сетях, снижая его, что, в конечном счете, сказывается на общем объеме подачи воды потребителям. Также самовольное подключение чревато авариями и ухудшением качества услуг.

Фото: ООО «Концессии водоснабжения»

