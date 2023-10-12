В Волгограде перекроют участок Нулевой продольной 15 октября

Общество 12.10.2023 14:50
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12.10.2023 14:50
В Волгограде запланировано ограничение движения по Нулевой продольной. Как сообщили V102.RU в администрации города, участок трассы от улицы Комсомольской до 7-ой Гвардейской станет пешеходным 15 октября с 7.00 до 15.00 ч.Ограничения связаны с подготовкой и проведением в Волгограде Всероссийских соревнований по триатлону.
«Россети Юг» сделают светлее улицы в сельских районах Волгоградской области12.10.2023 16:26
Общество 12.10.2023 16:26
Беспокоивший волгоградцев особняк-притон оказался с сюрпризом12.10.2023 16:22
Общество 12.10.2023 16:22
В Волгограде передали ордена Мужества родным погибших героев СВО12.10.2023 15:56
Общество 12.10.2023 15:56
Волгоградский депутат Александр Осипов предложил закрыть YouTube и отнять гаджеты у детей12.10.2023 15:38
Общество 12.10.2023 15:38
Сеть центров реабилитации и поддержки участников СВО создадут в Волгоградской области12.10.2023 14:41
Общество 12.10.2023 14:41
ВТЗ обновил квест-комнату для проверки навыков безопасного труда12.10.2023 13:28
Общество 12.10.2023 13:28
Участникам боевых действий вручили в Волгограде новые «Лады»12.10.2023 13:06
Общество 12.10.2023 13:06
Детский фонд объявил для юных волгоградцев конкурс про подвиги и героев12.10.2023 11:06
Общество 12.10.2023 11:06
Назначен игумен Свято-Духовского монастыря Волгограда12.10.2023 10:31
Общество 12.10.2023 10:31
Мэрия: отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октября12.10.2023 09:21
Общество 12.10.2023 09:21
В Волгограде ищут пропавшего в начале октября мужчину12.10.2023 09:17
Общество 12.10.2023 09:17
Жители Волгоградской области сняли светящийся «паровозик» в небе12.10.2023 09:09
Общество 12.10.2023 09:09
«У него в Волгограде мама»: в Израиле погиб Дмитрий Решетников12.10.2023 07:57
Общество 12.10.2023 07:57
Жительница Волгоградской области придумала второго ребенка ради маткапитала11.10.2023 21:36
Общество 11.10.2023 21:36
«Паутина» по всей России. В Волгограде Подоляка формирует войска для информационного фронта11.10.2023 20:04
Общество 11.10.2023 20:04