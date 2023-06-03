Общество

«Тут еще с гражданской лежат»: в хуторе Волгоградской области разрушился штакетник на могилах героев

Общество 03.06.2023 10:19
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03.06.2023 10:19


Жители хутора Нижние Коробки Котовского района Волгоградской области вот уже два года ждут, когда сельские чиновники поправят ограждение на местном кладбище.  Как рассказала V102.RU местная жительница Евгения Ивановна Минаева, на местном погосте под грузом солидного возраста лег на землю хлипкий штакетник. Да так, что уже и не поднять. 
- На этом  кладбище похоронены не только наши родственники, но и земляки, участники гражданской войны, ветераны Великой Отечественной войны, участник СВО. Кстати, на его похоронах присутствовал глава Котовского района Сергей Витальевич Чумаков. За день до похорон глава Попковского сельского поселения Алексей Иванович Ивахнов попросил местных жителей поставить штакетник. Штакетник поставили, щиты между собой скрутили проволокой, так сказать, «замазали глаза» перед вышестоящим руководством.  А на следующий день он упал. Да так и лежит до сих пор, - говорит Евгения Ивановна. 
По словам местных жителей, когда люди первый раз обратились в сельскую администрацию, глава  обещал отремонтировать забор сначала весной, потом перенес срок на осень, а потом стал говорить, что денег нет. 
- Устали мы от этого – денег нет, - сетует пенсионерка. – На дороги денег нет, чтобы ветки вывезти – тоже их нет. Почему вопрос благоустройства кладбища должны решать простые граждане? Раньше у нас здесь был богатый совхоз «Коробковский», который занимался молоком и овцеводством. Теперь в хуторе больше половины жителей – пенсионеры от 60 до 90 лет. И нам говорят, надо еще немного подождать. 

Глава Попковского сельского поселения Алексей Ивахнов пояснил корреспонденту V102.RU, что, конечно, знает о существовании этой проблемы. 
- Просто люди не хотят терпеть, - заявил он. – Это стоит денег и немалых. Мы уже отремонтировали одно кладбище в хуторе Нижние Коробки, там всего два погоста, полностью заменили ограждение. Это почти в 500 тысяч нам обошлось. Всего в нашем поселении шесть кладбищ. На двух мы в прошлом году сделали новый забор. Конечно, отремонтируем в перспективе и второе кладбище в Нижних Коробках. Но на это деньги нужны. Мы в администрации их не печатаем. Там тоже полностью надо менять ограждение, никакой ремонт уже не поможет.
Фото читателей V102.RU

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