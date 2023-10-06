Общество

В Волгограде хотят видеть почетными гражданами региона фронтовика и дитя Сталинграда

Общество 06.10.2023 16:06
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06.10.2023 16:06


Комитет по местному самоуправлению гордумы Волгограда поддержал предложение главы региона о присвоении звания «Почетный гражданин Волгоградской области» фронтовику Александру Колотушкину и члену ассоциации «Дети военного Сталинграда» Тамаре Колбасиной, передает V102.RU.

С такой инициативной губернатор Андрей Бочаров выступил в сентябре текущего года, предложив признать заслуги Александра Дмитриевича и Тамары Васильевны за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Процедура присвоения этого звания такова, что Волгоградская областная дума может сделать это только после того, как ходатайства о присвоении почетного звания рассмотрит специальная комиссия и муниципалитеты региона.

Александр Колотушкин награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Он прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. В послевоенное время служил на полигоне Капустин Яр, участвовал в испытаниях ядерного оружия. После увольнения со службы переехал в Волгоград, где более 30 лет трудился на заводе «Баррикады», а по выходу на пенсию занялся работой с молодëжью.

Тамара Колбасина ребенком перенесла все лишения и тяготы периода Сталинградской битвы. Став взрослой, Тамара Васильевна всю свою жизнь посвятила родному краю, преумножению его достижений и славы. Сегодня в составе ассоциации «Дети военного Сталинграда» она продолжает общественную деятельность, вносит вклад в патриотическое воспитание юного поколения.

Фото: Волгоградская городская дума

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