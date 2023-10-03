Общество 03.10.2023 21:39
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03.10.2023 21:39
В ночь на 4 октября в Волгоградской области температура в некоторых районах будет колебаться в диапазоне от 0 до +11 градусов. Такой прогноз, сообщает V102.RU, выдал Волгоградский ЦГМС. При этом днем в регионе ожидается от +18 до 23 градусов.
В Волгограде ночью будет не выше +11, а днем – до +22 градусов.Завтра, 4 октября, в регионе дождей не прогнозируют. А вот 5 октября ожидаются небольшие осадки. Дожди могут пройти и 6 октября.
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