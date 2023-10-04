Сохранить лес и сэкономить деньги могут волгоградцы при оплате электроэнергии





Жители Волгограда, отказавшиеся от бумажных квитанций, получили платежные документы за прошедший месяц уже в первых числах октября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ПАО «Волгоградэнергосбыт», при оплате электроэнергии через личный кабинет на сайте или в приложении волгоградцы могут сэкономить свои деньги.

– Потребители, подписанные на электронные квитанции, в первые дни месяца уже получили платежный документ за сентябрь на электронную почту. Также квитанцию можно скачать, зарегистрировавшись в Личном кабинете на сайте компании, – сообщают в «Волгоградэнергосбыте». – Все, кто получает электронную квитанцию и отписался от бумажной, могут оплачивать услуги без комиссии на сайте компании и в мобильном приложении.

В ресурсоснабжающей компании добавляют, что подписаться на электронную квитанцию может абсолютно каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете клиента на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» . Можно и не проходить регистрацию: достаточно на главной странице сайта указать номер лицевого счета (напечатан на лицевой части бумажной квитанции). В Google Play или AppStore можно скачать мобильное приложение компании – там вся информация будет под рукой в любое время.

Что хорошего в электронных квитанциях? Те, для кого вопросы сохранения окружающей среды не пустой звук, скажут, что отказ от бумажных документов – это вклад в сбережение природных ресурсов.

Кроме того, электронную квитанцию, которая хранится в электронной почте или в личном кабинете, просто-напросто невозможно потерять. Также письмо с электронной квитанцией содержит активную ссылку на страницу оплаты. И еще одно преимущество – при оплате квитанции онлайн на указанный пользователем е-mail приходит электронный чек на оплату.

– Данные по истории оплат, начислений, объемам потребления и применяемым тарифам на электроэнергию также содержатся в Личном кабинете в удобной для пользователя форме с разбивкой по месяцам, – добавляют в ПАО «Волгоградэнергосбыт».



