Общество

Волгоградцы потратят 2100 рублей на подарки учителям

Общество 03.10.2023 09:52
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03.10.2023 09:52


Волгоградцы готовы потратить 2100 рублей на подарки ко Дню учителя. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в компании SuperJob. Бюджеты на чествование классных руководителей в День учителя по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%. 

Больше всего денег потратят родители из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Например, москвичам не жалко 3700 рублей педагогам, а в северной столице родители готовы раскошелиться на 3300 рублей. Самые скромные бюджеты на подарки в этом году — у родительских комитетов Волгограда и Омска (по 2100 рублей соответственно).

В прошлом году бюджет на подарки в Волгограде составлял 2000 рублей, а в 2021 году — 2300 рублей.

Средние затраты на поздравление классных руководителей в День учителя по России в целом составляют 3200 руб., что на 200 руб. больше, чем год назад. По традиции чаще всего учителям в это день преподносят букеты. В качестве подарков также популярны наборы кофе, чая или конфет и сертификаты.

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