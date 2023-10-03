В Волгоградской области в 21 школе введен частичный карантин по ОРВИ

Общество 03.10.2023 08:30
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03.10.2023 08:30
В Волгоградской области зафиксировано снижение темпа прироста заболевших ОРВИ с 24% на предыдущей недели до 6% на последней. Такие данные, передает V102.RU, сообщили региональном управлении Роспотребнадзора. По результатам мониторинговых исследований установлено, что в области циркулируют вирусы не гриппозной этиологии: чаще риновирус в сопровождении аденовируса, парагриппа, COVID-19.На прошедшей неделе карантин по ОРВИ вводился в разных классах в 21 школе, что составляет 2% от общего количества образовательных учреждений.
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