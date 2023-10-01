Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов от КПРФ разъяснил, в каких случаях дачники должны заплатить за пользование банями, сараями и туалетами. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на РИА «Новости».

— Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся, — отметил Гаврилов.

Представитель нижней палаты российского парламента уточнил, что за постройки без фундамента платить налог не нужно, так как они не подпадают по своим конструктивным особенностям под понятие объекта капстроительства.

В Росреестре добавили, что, если объект имеет фундамент и признаки капитального строительства, то он должен быть зарегистрирован и легализован в соответствующем порядке.

— Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом, — сообщил Сергей Гаврилов, пояснив, что информация о подобных объектах содержится в едином реестре прав на недвижимое имущество.

При этом депутат Госдумы напоминает, что граждане освобождаются от налога на одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 «квадратов».

Напомним, что волгоградских дачников пока больше заботят вопросы транспортной доступности. Жители садового товарищества в Волгограде требуют регулярный автобус до дачного поселка.

Фото: архив «Высота 102»