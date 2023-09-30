В Волгоград привезли две святыни из Ташкента

Из Ташкентской епархии в Волгоград прибыли две святыни, которым верующие смогут поклониться до 29 октября, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградской епархии, из кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента доставлены икона священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей и ковчежца-стопы с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Накануне святыни встретили в соборе Александра Невского, где они пробудут до 2 октября, а потом их доставят в другие приходы Волгоградской епархии.

Святым Киприану и Иустине молятся, чтобы прогнать злых духов от людей и животных, защитить от вредного влияния экстрасенсов и колдунов.

Святитель Спиридон помогает в разных житейских проблемах: и в болезнях, и в работе, и в решении проблем с жильем.

График пребывания святынь из Ташкента в Волгоградской епархии :

- До 16:00 2 октября - кафедральный собор св. блгв. кн. Александра Невского г. Волгограда;

- 2 октября, 16:15 - 4 октября, 15:00 - Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда;

- 4 октября, 15:15 - 6 октября, 15:00 - храм святого пророка Иоанна Предтечи г. Волгограда;

- 6 октября, 15:30 - 8 октября, 15:00 - храм св. равноап. князя Владимира г. Волгограда;

- 8 октября, 15:30 - 10 октября, 15:00 - храм Казанской иконы Божией Матери г. Волгограда;

- 10 октября, 15:15 - 12 октября, 15:00 - храм святого пророка Божия Илии г. Волгограда;

- 12 октября, 15:30 - 14 октября, 15:00 - храм св. вмц. Параскевы г. Волгограда;

- 14 октября, 15:30 - 16 октября, 14:00 - храм Успения Пресвятой Богородицы г. Волгограда;

- 16 октября, 15:30 - 18 октября, 15:00 - храм св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Волгограда;

- 18 октября, 15:30 - 20 октября, 14:00 - храм Преображения Господня г. Волгограда (Северное благочиние);

- 21 октября, 15:30 - 23 октября, 14:00 - храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» р.п. Городище;

- 23 октября, 15:30 - 26 октября, 13:00 - Свято-Вознесенский женский монастырь г. Дубовка;

- 26 октября, 16:00 - 29 октября, 15:00 - Никольский кафедральный собор г. Камышин.

Фото: Волгоградской епархии