









Торчащие гвозди на скамейках, закрытых картоном, острые, как нож, железки, выпирающие из давно не работающих аттракционов, ржавая горка без ступенек, карусели и качели без сидений, поваленный забор – такие жуткие пейзажи сопровождают детство самых маленьких жителей села Нижние Коробки Котовского района Волгоградской области. На территорию площадки даже опасно заходить, не то, что дотрагиваться до аттракционов - здесь валяются огромные валуны из цемента, кругом ямы.

Торчащие гвозди на скамейках, закрытых картоном, острые, как нож, железки, выпирающие из давно не работающих аттракционов, ржавая горка без ступенек, карусели и качели без сидений, поваленный забор – такие жуткие пейзажи сопровождают детство самых маленьких жителей села Нижние Коробки Котовского района Волгоградской области. На территорию площадки даже опасно заходить, не то, что дотрагиваться до аттракционов - здесь валяются огромные валуны из цемента, кругом ямы.





Жуткие кадры так называемой игровой площадки прислали в редакцию читатели V102.RU. Жуткие кадры так называемой игровой площадки прислали в редакцию читатели V102.RU.





До недавнего времени территория так называемой детской площадки была еще заросшей почти по пояс травой. Только-только ее скосили. Пока это все, что могут сделать власти для детей. До недавнего времени территория так называемой детской площадки была еще заросшей почти по пояс травой. Только-только ее скосили. Пока это все, что могут сделать власти для детей.





Почему взрослые до сих пор не демонтировали эти угрожающие жизни и здоровью детей конструкции? Этот вопрос корреспондент V10.RU адресовал главе Попковского сельского поселения Алексею Ивахнову. Почему взрослые до сих пор не демонтировали эти угрожающие жизни и здоровью детей конструкции? Этот вопрос корреспондент V10.RU адресовал главе Попковского сельского поселения Алексею Ивахнову.





- Да, конечно, мы знаем, какая там площадка. Ее еще в 80-е годы построили. мы собираемся их демонтировать. Хотим, конечно, сделать новую площадку. Вот посмотрим по деньгам, какие есть, будем решать вопрос с получением финансирования и гранта. Хотя в селе мало детей – всего пятеро. Но, конечно, сделаем для них все, что можем. Да кто все это сломал? Да люди же и сломали, - заявил глава. - Да, конечно, мы знаем, какая там площадка. Ее еще в 80-е годы построили. мы собираемся их демонтировать. Хотим, конечно, сделать новую площадку. Вот посмотрим по деньгам, какие есть, будем решать вопрос с получением финансирования и гранта. Хотя в селе мало детей – всего пятеро. Но, конечно, сделаем для них все, что можем. Да кто все это сломал? Да люди же и сломали, - заявил глава.





Однако жители села не очень верят в то, что в ближайшее время в селе появится новая площадка. Однако жители села не очень верят в то, что в ближайшее время в селе появится новая площадка.

- Да, у нас в селе мало детей, но они нормальные, живые, мы и хотим их видеть живыми, почему никто не обращает внимание на это? – возмущаются местные жители.- Мы только и слышим, что денег нет. Дети уже вырастут, когда они, может, появятся, - констатируют селяне.