Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской область за неделю выросла на 7%. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 20 сентября, проинформировало территориальное управление Роспотребнадзора.
- На 37 неделе зарегистрировано 29 случаев, показатель заболеваемости составил 1,2 на 100 тыс. По сравнению с 36 неделей отмечается рост заболеваемости на 7%, - говорится в сообщении ведомства.
В регионе, по результатам генетического секвенирования, циркулирует «Омикрон».
В Роспотребнадзоре РФ заявляют, что не планирует вводить ограничительные меры на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Также в регионах отмечен рост случаев ОРВИ, что объясняется сезонностью.