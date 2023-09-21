Общество

РПН: в Волгоградской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом

Общество 21.09.2023 07:43
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21.09.2023 07:43


Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской область за неделю выросла на 7%. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 20 сентября, проинформировало территориальное управление Роспотребнадзора.

- На 37 неделе зарегистрировано 29 случаев, показатель заболеваемости составил 1,2 на 100 тыс. По сравнению с 36 неделей отмечается рост заболеваемости на 7%, - говорится в сообщении ведомства.

В регионе, по результатам генетического секвенирования, циркулирует «Омикрон». 

В Роспотребнадзоре РФ заявляют, что не планирует вводить ограничительные меры на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Также в регионах отмечен рост случаев ОРВИ, что объясняется сезонностью.

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