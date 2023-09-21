



Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской область за неделю выросла на 7%. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 20 сентября, проинформировало территориальное управление Роспотребнадзора.

- На 37 неделе зарегистрировано 29 случаев, показатель заболеваемости составил 1,2 на 100 тыс. По сравнению с 36 неделей отмечается рост заболеваемости на 7%, - говорится в сообщении ведомства.