



СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который неофициально называют «Кресты-2», взыскивает с волгоградца ущерб за испорченную водой видеокамеру. Как сообщили V102.RU в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, куда поступило исковое заявление, сумма претензий составляет 120 тысяч 153 рубля 94 копейки.

Иск подан по месту прописки обвиняемого, который находился в «Крестах-2» в момент повреждения камеры видеонаблюдения.

– Согласно исковому заявлению, стационарная видеокамера была повреждена водой, во время влажной уборки, которая производилась ответчиком в камере, – сообщили в пресс-службе районного суда.

В настоящее время решается вопрос о принятии этого искового заявления к производству.