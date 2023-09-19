Клещи покусали в Волгоградской области 2536 человек

Общество 19.09.2023 19:24
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19.09.2023 19:24
Сезон активности клещей в Волгоградской области подходит к концу, но в медицинские учреждения все еще обращаются покусанные членистоногими жители региона. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Росприроднадзора, за прошедшую неделю нападению клещей подверглись восемь человек.
Всего на данный момент в больницы по поводу укусов клещей обратились 2536 жителей региона. Лабораторно подтверждены 10 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и один завозной случай клещевого вирусного энцефалита.
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