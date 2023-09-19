Общество

Миниатюра храма Александра Невского в сквере Волгограда может остаться навсегда без крестов

Общество 19.09.2023 17:19
0
19.09.2023 17:19


В Центральном районе Волгограда в сквере Строителей (бывший Сурский сквер) миниатюра храма Александра Невского повторно осталась без крестов на куполах. Как сообщает ИА «Высота 102», первый раз крест с одного из куполов отломили в день открытия сквера, на этот раз исчезли сразу несколько штук. По словам скульптора Сергея Щербакова, вполне может случиться так, что в будущем собор в миниатюре может и вовсе остаться без крестов. 

– Мне сегодня уже звонила глава Центрального района, которая сообщила о том, что на миниатюре снова отломили кресты. Сам я в настоящий момент в отпуске, – поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Александрович. – Меня попросили сделать кресты заново, но, честно говоря, я не вижу в этом какого-то смысла – их так и будут ломать, поскольку они очень хрупкие. Я могу, конечно, вытачивать и снова ставить кресты, но делать это до бесконечности просто-напросто невозможно. Со временем делать это просто технически будет проблематично. 


Заслуженный художник России отмечает, что изначально предлагал сделать миниатюру без крестов на куполах: 

– Это ведь всего лишь миниатюра. Но настояли... – сетует Сергей Щербаков. 

Сергей Александрович почти уверен, что неприятная ситуация будет повторяться до тех пор, пока горожане не поймут, что к скульптурным композициям необходимо относиться бережно. 

– Что говорить, если при мне родители усадили ребенка с ногами на миниатюру с факелом? Он сидел на ней, как на скамейке, да еще и с мороженым. Я, конечно, подошел и сделал замечание... Но ребенок все измазал этим лакомством, – сожалеет Сергей Щербаков. – Что делать: уровень культурного воспитания у всех людей разный. 


Напомним, что открытие сквера на ул. Краснознаменской состоялось 6 сентября. Перед тем журналисты ИА «Высота 102» спросили у горожан, нравится ли им территория в обновленном виде – большинство волгоградцев разных поколений сошлись во мнении, что после реконструкции сквер стал привлекательным для семейного отдыха. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.09.2023 19:56
Общество 19.09.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 19:24
Общество 19.09.2023 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 18:22
Общество 19.09.2023 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 18:05
Общество 19.09.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 15:47
Общество 19.09.2023 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.09.2023 14:09
Общество 19.09.2023 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 13:13
Общество 19.09.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 12:12
Общество 19.09.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 11:58
Общество 19.09.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 11:37
Общество 19.09.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 11:19
Общество 19.09.2023 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 10:34
Общество 19.09.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 10:21
Общество 19.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.09.2023 09:36
Общество 19.09.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2023 22:10
Общество 18.09.2023 22:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:56
Сгореть, чтобы расселили?: в Волгограде жильцы аварийного дома боятся повторить судьбу соседней двухэтажкиСмотреть фотографии
19:24
Клещи покусали в Волгоградской области 2536 человекСмотреть фотографии
18:53
Сын бизнесмена устроил опасный дрифт в Волгограде на BMW без номеровСмотреть фотографии
18:22
Главврач прояснил судьбу змеи на фасаде больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
18:05
На ул. Дзержинского в Волгограде обновили полкилометра теплосетейСмотреть фотографии
17:31
В Волжском пожар в трехэтажке попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Миниатюра храма Александра Невского в сквере Волгограда может остаться навсегда без крестовСмотреть фотографии
17:19
Двое детей 12 и 14 лет угнали микроавтобус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:51
Госдума приняла закон о новой памятной дате 30 сентябряСмотреть фотографии
16:23
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»Смотреть фотографии
16:17
В Волгограде судят экс-полицейского за взятку от пьяного водителяСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде таксист-душитель за убийство беременной получил 11 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
ЦБ: инфляция в Волгоградской области разогналась до 5,29%Смотреть фотографии
15:47
«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая пора» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
15:12
Волгоградские волейболистки взяли бронзу на Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде таксист-убийца Журавко попросил прощения у родных своей жертвыСмотреть фотографии
14:09
Медсестра под Волгоградом «проспонсировала» преступников на 3,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:44
Депутаты выберут нового председателя гордумы Волгограда 28 сентябряСмотреть фотографии
13:13
«Они уже умерли?»: волгоградцы возмутились замотанными в черные мешки валидаторами в автобусахСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом 27-летней участнице аферы с землей грозит до 6 лет колонииСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде 114 школ, больниц и вузов оборудуют системой тревожного оповещенияСмотреть фотографии
12:11
Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
Концессии в Волгограде приросли новым руководителемСмотреть фотографии
11:37
Мэрия Волгограда покупает 760 квартир для переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:19
Соединение фронтов реконструируют 23 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Судьбу задушившего беременную пассажирку таксиста решат в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом отвергнутый любовник изуродовал лицо сопернику монтировкойСмотреть фотографии
10:34
В СК объяснили массовое исчезновение электросамокатов с улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
10:21
Энергетики заплатили за массовую гибель животных под ЛЭП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Строители трассы под Волгоградом отремонтируют больницу Фишера за 1 миллиардСмотреть фотографии
 