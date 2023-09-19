В Центральном районе Волгограда в сквере Строителей (бывший Сурский сквер) миниатюра храма Александра Невского повторно осталась без крестов на куполах. Как сообщает ИА «Высота 102», первый раз крест с одного из куполов отломили в день открытия сквера, на этот раз исчезли сразу несколько штук. По словам скульптора Сергея Щербакова, вполне может случиться так, что в будущем собор в миниатюре может и вовсе остаться без крестов.

– Мне сегодня уже звонила глава Центрального района, которая сообщила о том, что на миниатюре снова отломили кресты. Сам я в настоящий момент в отпуске, – поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Александрович. – Меня попросили сделать кресты заново, но, честно говоря, я не вижу в этом какого-то смысла – их так и будут ломать, поскольку они очень хрупкие. Я могу, конечно, вытачивать и снова ставить кресты, но делать это до бесконечности просто-напросто невозможно. Со временем делать это просто технически будет проблематично.





Заслуженный художник России отмечает, что изначально предлагал сделать миниатюру без крестов на куполах:

– Это ведь всего лишь миниатюра. Но настояли... – сетует Сергей Щербаков.

Сергей Александрович почти уверен, что неприятная ситуация будет повторяться до тех пор, пока горожане не поймут, что к скульптурным композициям необходимо относиться бережно.

– Что говорить, если при мне родители усадили ребенка с ногами на миниатюру с факелом? Он сидел на ней, как на скамейке, да еще и с мороженым. Я, конечно, подошел и сделал замечание... Но ребенок все измазал этим лакомством, – сожалеет Сергей Щербаков. – Что делать: уровень культурного воспитания у всех людей разный.





Напомним, что открытие сквера на ул. Краснознаменской состоялось 6 сентября. Перед тем журналисты ИА «Высота 102» спросили у горожан, нравится ли им территория в обновленном виде – большинство волгоградцев разных поколений сошлись во мнении, что после реконструкции сквер стал привлекательным для семейного отдыха.