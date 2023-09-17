«Здесь вся Россия»: лидер «Ночных волков» Хирург представил фильм о Волгограде

Александр Залдастанов больше известный, как Хирург, представил документальный фильм о прошедшем в Волгограде байк-шоу «Ночных волков», посвященном 80-летию Победы под Сталинградом.

— Русской контратаке посвящается... Байк-Шоу Ангелы Победы Сталинград. Полная версия. Образ Будущего, — лаконично подписал свою работу лидер «Ночных волков», добавив на видео, что в день проведения шоу в городе-герое оказалась буквально «Вся Россия».

Напомним, что грандиозное музыкально-театрализованное представление волгоградцы увидели 12 августа около стен мельницы Гергардта. В мероприятии приняли участие музыкальные коллективы и хоры из Севастополя, Волгограда и Москвы. Одной из главных героинь шоу стала певица Юлия Чичерина, которую Хирург представил как «поющее оружие Донбасса».

Видео: Александр Хирург Залдастанов / vk.com

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102

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