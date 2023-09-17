Общество

«Общение в семье — крики и мат»: стали известны подробности об избившей волгоградца школьнице

Общество 17.09.2023 09:02
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17.09.2023 09:02


Полицейские организовали проверку по факту размещенного в Сети видео с избиением взрослого мужчины группой подростков в Красноармейском районе Волгограда. Журналистам V102.RU удалось выяснить подробности о личности одной из активных участниц издевательств. 



— Девочку на видео зовут А., учится в Красноармейском в 38-й школе в девятом классе. Семья у нее, мягко говоря, не самая благополучная. Ни деда (отца матери), ни отца самой девочки никто не видел. Однако у нее неоднократно появлялись несколько «отчимов». Бабушка и мать не прочь выпить. После горячительного начинаются разборки. Чаще всего прямо на лавочке у подъезда, где они живут. Иногда это происходит так бурно, что из окон дома появляются зеваки, что наблюдают за ними, как за бразильским сериалом. Мать А. нередко уходит в загулы и сутками не бывает дома. С детства девочка была предоставлена сама себе, — рассказал один из местных жителей, пожелавший сохранить анонимность. — Хотя с виду девочку нельзя назвать замарашкой. Она не выглядит маргинально, всегда ее можно было увидеть во всем чистом и новом. Если бы не ее поведение, то создается видимость обычного ребенка со счастливым детством. Она с самого утра и до поздней ночи пропадала на улице. Домой ее могли загнать только крики бабушки с балкона, которой впрочем, совсем не интересно, где в течение дня пропадает ее внучка. Общение у них в семье примерно такое же, как и на лавочке — крики и мат. Нередко А. прямым текстом посылала свою бабушку в ответ на какую-либо ее просьбу, например, слезть с дерева или вернуться домой. Для нее это обычная форма ответа. 

По словам собеседника информагентства, со сверстниками А. проявляла себя довольно агрессивно. 

— Она всячески пытается подавить своих ровесников в психологическом и физическом плане. Очень обидчивая и мстительная. О ней буквально ходят легенды в Красноармейском. Иногда доходило до того, что она однажды исписала все стены в подъезде отборным матом, постоянно цеплялась ко всем, кто с ней посмел пойти на конфликт и отстоять себя. Очень обидчивая и мстительная. Ведет себя точь-в-точь как мама и бабушка, копируя их поведение. Общается на повышенных тонах и в основном матом. Пока дело не дошло до употребления наркотиков, но, думаю, все впереди. И этот пример есть с кого брать. В подростковых компаниях всегда выступает лидером и главным провокатором. Мое мнение такое, что посеяли, то и, увы, уже пожинают. 

Напомним, как стало известно корреспондентам V102.RU, инцидент произошел 11 сентября во дворе дома № 19 по улице Брестской. По не подтвержденной официальной информации, одной из активных участниц избиения стала ученица одного из девятых классов школы № 38. По словам местных жителей, ученики этого образовательного учреждения регулярно попадают в истории с криминальным оттенком. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области ранее сообщили, что личности подростков установлены — ими оказались четверо несовершеннолетних учащихся школ Красноармейского района. 

Видео: «Волгоград № 1» / t.me

На юге Волгограда школьницы избили мужчину: видео

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