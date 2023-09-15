В августе россияне купили почти 650 тысяч подержанных автомобилей





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж августа 2023 года на рынке легковых автомобилей с пробегом. Впервые в текущем году количество сделок с подержанными машинами превысило 600 тысяч «штук» за месяц, составив 647 тысяч единиц. При этом на рынок в августе пришло на 52 тысячи больше покупателей, чем в июле. Подталкиваемые очередной волной повышения курса доллара, россияне старались приобрести как можно больше товаров по старым рублевым ценам. Больше половины рынка (54%) продолжали занимать машины всего двух стран –Японии и России. При этом наилучшую динамику проста продаж показали марки из Поднебесной. В модельном разрезе Ford Focus уступил место лидера Kia Rio. Всего за восемь месяцев новых владельцев нашли уже 4,4 миллиона легковых машин. Это почти на миллион автомобилей больше, чем за тот же период годом ранее.

В августе российский рынок автомобилей с пробегом отметился тем, что впервые в текущем году перешагнул отметку в 600 тысяч сделок за месяц. Рекордными оказалась динамика роста (+9% к июлю) и прибавка сразу на 52 тысячи машин. Прежде колебания в основном не превышали 3-5%. Причина столь резких изменений – очередная волна панических настроений в авторитейле, возникшая вследствие понижения курса рубля к основным валютам.

Еще один мотивирующий фактор – недавний запрет на ввоз японских автомобилей с двигателем больше 1,9 л. - в августе уже не оказывала того же влияния, что месяцем ранее. По крайней мере, в отличие от июля в последний месяц лета отнюдь не японские машины оказались в лидерах по динамике роста продаж, хотя по-прежнему продолжали «делать погоду» на рынке в целом. Автомобили японских марок обеспечили рынку более 184,4 тысячи сделок или 28% объемов продаж. Второе место по доле на пробежном рынке заняли отечественные бренды - 26% и 165,3 тысячи а/м, третье досталось европейским маркам - 23% или 146,3 тысячи а/м. Долее расположились корейские (13%, 85,1 тысячи а/м) и американские (7%; 45,7 тысячи а/м) марки. Китайские автоконцерны, лидирующие последние месяцы на первичном рынке, на вторичном занимают пока только 2% продаж или 14,4 тысячи а/м. При этом именно китайские авто показали наилучшую динамику роста, совокупные продажи подержанных китайских машин выросли за месяц на 13%. Машины из Поднебесной все больше входят в обиход и начинают все чаще менять владельцев.

По составу первая «двадцатка» брендов-лидеров в августе не изменилась. С большим отрывом от остальных лидирует Lada (146 тысяч автомобилей; +10,1% к июлю). Это неудивительно, так как сразу четыре модели российского автогиганта удержались в десятке лучших по популярности (Lada Granta – 13,2 тысячи, «классика» 2107 – 12,6 тысячи, «девятка» 2114 – 12,2 тысячи и Priora – 11,1 тысячи). Можно напомнить, что за исключением Granta все остальные модели из этого списка давно сняты с конвейера, но за счет низкой цены продолжают активно менять владельцев.

В свою очередь чешская Skoda, несмотря на скромное 14-е месте в абсолютном зачете марок (15,5 тысяч а/м), в августе оказалась лидером по динамике роста (+16%). Почти половину сделок обеспечила всего одна модель – Octavia (7,4 тысячи). На рынке новых автомобилей эти машины еще недавно продавались десятками тысяч в год, и сейчас подошло время, когда первые владельцы начали от них избавляться. Популярна Octavia и в более возрастных сегментах – от 10 лет и старше. До кризиса 2014 года она неоднократно становилась лидером сегмента «гольф»-класса.

Доля «корейцев» в российском «пробежном» сегменте по-прежнему немаленькая – 13,1%. В абсолютных цифрах было продано 38,6 тысячи подержанных а/м Kia (+9% к августу) и 32,7 тысячи а/м Hyundai (+8%). В разрезе моделей бестселлером в каждой марке продолжали оставаться малолитражки Kia Rio и Hyundai Solaris. В топ-10 они еще долго будут сохранять свою законную прописку.

Также на нашем рынке по-прежнему популярны «немцы» (14%). Из них наиболее востребован Volkswagen (28,8 тысячи, +9,3%). На 11-м и 12-м местах стабильно держатся престижные BMW и Mercedes-Benz. Демократичному Opel хватило чуть меньше 13 тысяч машин, чтобы сохранить 16-е месте в рейтинге.

И наконец, «американцы» Ford и Chevrolet, а также «француз» Renault и «узбечка» Daewoo сохраняют свою популярность на вторичном рынке в основном за счет старых запасов. Машины этих марок оказались довольно крепкими, и они наверняка еще не раз обретут следующего владельца.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

– В целом, в топ-20 все марки так или иначе нарастили продажи. Если бы все 12 месяцев в 2023 году количество перерегистраций на вторичном рынке было таким же высоким, как в августе, то общий годовой объем рынка приблизился бы к восьми миллионам автомобилей. Однако первая половина года была для сегмента не столь успешной. По итогам восьми месяцев новых хозяев получили всего 4,4 миллиона автомобилей.

При этом погоду в бизнесе продолжают делать машины всего двух стран - Япония и Россия. В то же время начавшийся сентябрь уже показывает, что число сделок по машинам из страны Восходящего солнца сократились на Дальнем востоке на 25-30%. А значит, и доля японских машин с пробегом в стране скорее всего сократится. Однако замещение «японцев» автомобилями из других стран наверняка будет сильно растянуто во времени в силу их массовости. В этом свете общий объем рынка в сентябре-октябре как минимум серьезно не увеличится относительно августа, а как максимум – окажется на 2-3% скромнее.

Топ-20 популярных марок среди а/м с пробегом по итогам продаж августа 2023 года





Источник данных: регистрации автомобилей агентства «Автомаркетолог»



