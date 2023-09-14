Общество

Стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся маршрутки №104 под Волгоградом

Общество 14.09.2023 16:57
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14.09.2023 16:57


Двое  из восьми пострадавших пассажиров маршрутки №104, которая сегодня столкнулась с мусоровозом, госпитализированы в травматологическое отделение больницы имени Фишера в Волжском. Состояние 62-летнего и 68-летних мужчин оценивается как средней степени тяжести, рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. Также в результате аварии пострадала 76-летняя женщина. Сейчас ей оказывается медицинская помощь, ее готовят к госпитализации.
Еще пятеро пассажиров маршрутки обследованы в приемном отделении – они направлены на амбулаторное лечение после отказа от госпитализации.
Самостоятельно обратилась в ГКБСМП №25 60-летняя женщина. Сейчас она проходит обследование в зале динамического наблюдения стационарного отделения скорой медицинской помощи, уточнили в облкомздраве.
Напомним, авария с участием маршрутки №104 и КАМАЗа произошла сегодня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на повороте к хутору Красный Буксир. От удара маршрутка завалилась на бок и пролетела по дороге несколько метров. Пассажиры эвакуировались через заднюю дверь. Некоторое время сохранялась опасность взрыва газового оборудования, установленного на микроавтобусе.
Официально причина ДТП пока не названа. 
Фото V102.RU

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