Еще пятеро пассажиров маршрутки обследованы в приемном отделении – они направлены на амбулаторное лечение после отказа от госпитализации.
Самостоятельно обратилась в ГКБСМП №25 60-летняя женщина. Сейчас она проходит обследование в зале динамического наблюдения стационарного отделения скорой медицинской помощи, уточнили в облкомздраве.
Напомним, авария с участием маршрутки №104 и КАМАЗа произошла сегодня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на повороте к хутору Красный Буксир. От удара маршрутка завалилась на бок и пролетела по дороге несколько метров. Пассажиры эвакуировались через заднюю дверь. Некоторое время сохранялась опасность взрыва газового оборудования, установленного на микроавтобусе.
Официально причина ДТП пока не названа.