Гроссмейстер Карякин в Волгограде передал военные «Уралы» на СВО

Общество 10.09.2023 19:11
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10.09.2023 19:11
Российский шахматист, имеющий звание гроссмейстера, Сергей Карякин на Мамаевом кургане в Волгограде передал «Уралы» российским военным в зону специальной военной операции, передает V102.RU.
- Утро, 6:00, Мамаев курган, - сообщил известный шахматист в своем Telegram-канале. – Передаем шесть «Уралов» в идеальном состоянии, практически как новенькие, отремонтированные для наших бойцов и дай Бог, чтобы эта помощь им пошла во благо и для нашей общей победы.
Помимо гроссмейстера в этой акции задействованы ОНФ и правительство Москвы.
Военнослужащие на этих грузовиках уже преодолели расстояние от Миасса в Челябинской области до Волгограда. Их путь лежит в ЛНР.
Фото и видео: «Карякин. Za спорт!» / t.me
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