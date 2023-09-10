







Волгоград продолжает отмечать свой 434-й день рождения. Как сообщили V102.RU в мэрии, в завершающий день праздника в городе на Волге пройдут концерты для горожан, фестиваль колокольного звона и финал Всероссийских соревнований по брейк-дансу.

Напомним, что основные торжества в Волгограде прошли накануне, 9 сентября, и завершились красочным фейерверком

Сегодня, 10 сентября, праздник продолжает, но уже в «лайт-режиме». Основные праздничные площадки – Центральная набережная и Александровский сад.













На сцене амфитеатра на Центральной набережной проходит финал Всероссийских соревнований по брейк-дансу. Завершится он в 22:00.

В рамках фестиваля искусств «#Наволне434», который проходит сегодня на площадке у фонтана «Искусство», пройдут концертно-развлекательные программы, а также будет работать «Аллея оживших скульптур». Фестиваль открылся в 12:00 и завершится в 21:00.

Фестиваль звонарей Волгоградской митрополии «Александровский звон» пройдет в Александровском саду с 15:00 до 17:00.













В акватории Волги сегодня также можно понаблюдать за парусной регатой «Кубок Сталинграда», которая продлится до 16:00.

Фото Алексей Костяков ИА «Высота 102»



