В Волгограде за 10 лет вдохнут вторую жизнь в советские детсады





Построенные еще при Советском Союзе здания детских садов планируют модернизировать в ближайшую десятилетку в Волгограде. Сегодня поручение разработать соответствующую программу озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона побывал 8 сентября в детском саду №236, уже пережившем полномасштабную реконструкцию.

Экскурсию по обновленному детсаду в Краснооктябрьском районе Волгограда для губернатора провела воспитатель средней группы, победитель всероссийского конкурса Юлия Доронина. И увиденное определенно понравилось Бочарову. «Очень качественно. Совершенно другой уровень», – сказал он после знакомства с обновленной инфраструктурой.

Отметим, что большинство детских садов в Волгограде были построены еще при СССР. Так и детский сад №236 первых воспитанников принял в далеком 1964-м. В этом году всего за три месяца в здании заменили окна, двери, сантехнику, обновили фасад, кровлю, инженерные сети, лестничные марши. Для групповых помещений, музыкального, физкультурного залов, пищеблока, медкабинета закуплены новые мебель и оборудование. На улице в детском саду появились яркие беседки, комфортные дорожки, игровые формы и даже мини-стадион для малышей. Общий объем финансирования составил 44 млн руб.

По словам Андрея Бочарова, программу по модернизации детсадов планируется принять в 2024 году.

– Мы поставили для себя глобальную задачу, связанную с созданием государственной программы Волгоградской области по модернизации и реконструкции дошкольных учреждений. Это потребует больших финансовых ресурсов. Но это нужно делать, – сказал губернатор. — В течение года мы подготовимся, а в следующем году примем такую программу, рассчитанную на 10 лет.

Накануне, напомним, глава Волгограда презентовал 10-летнюю программу развития города. О том, что не вошло в официальные релизы по итогам презентации корреспонденты «Высоты 102» рассказали в отдельном материале.