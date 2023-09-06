Под Волгоградом больной бешенством енот проник на турбазу





Очаг бешенства животных выявлен вблизи железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе Волгоградской области. На территории Качалинского сельского поселения введен карантин, сообщает V102.RU со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии.

По данным ведомства, смертельная инфекция обнаружена у енотовидной собаки, которая проникла на территорию турбазы, где ее поймали и отсадили. Через какое время животное пало. Исследование показало, что енот был заражен бешенством.

- Проводится весь комплекс необходимых мероприятий для ликвидации очага и предотвращения распространения вируса, - сообщили в комитете ветеринарии.

Специалисты напоминают, что вступать в контакт с дикими животными нельзя. Их неестественное поведение особенно должно настораживать. Ветеринары отмечают, что довольно часто зараженное бешенством животное не боится выходить к людям и даже проявляет ласку. Чтобы не допустить распространения бешенства важно оперативно информировать о фактах укусов, неадекватного поведения и гибели животных для своевременного принятия мер.



