Общество

Заместитель Министра внутренних дел Кубышко День знаний провел в Волгограде

Общество 01.09.2023 20:05
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01.09.2023 20:05


Волгоград сегодня, 1 сентября, посетил заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Владимир Кубышко. Как сообщает ИА «Высота 102», в городе герое генерал-полковник полиции побывал на торжественном построении в академии МВД, куда по случаю Дня знаний накануне также приехали курсанты из Донецка, в том числе дети погибших участников СВО. 

Выступая перед первокурсниками Волгоградской академии МВД России, Владимир Кубышко подчеркнул значимость профессии полицейского. 

– Вы выбрали трудную и порой опасную, но очень важную для государства и общества профессию полицейского, – сказал он. 


Отметим, что в приуроченных Дню знаний мероприятиях принимали участие начальник ГУ МВД России по  Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко, начальник академии генерал-майор полиции Роман Павленков. В качестве приглашенного гостя присутствовал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в этом году в состав Волгоградской академии МВД России вошел Донецкий филиал. В нем проходят обучение 242 курсанта – 100 первокурсников, 111 курсантов второго и 31 – третьего курса. 

– На территориях новых субъектов Российской Федерации и в граничащих с Украиной регионах сотрудники подразделений полиции в крайне сложной оперативной обстановке достойно выполняют свою нелегкую работу. Они раскрывают и пресекают преступления неонацистов и их пособников, выявляют схроны с оружием, обезвреживают диверсантов, восстанавливают нормальную жизнь местного населения, – отметил сегодня Владимир Кубышко, обращаясь к новобранцам академии. – На примере их мужества, отваги и профессионализма, равно как и на примерах сотен героических поступков солдат правопорядка ушедших поколений, необходимо воспитывать в себе личностные качества,  без которых не может состояться российский полицейский.

Фото: МВД Медиа

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