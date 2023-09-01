Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знаний





Губернатор Волгоградской области сегодня, 1 сентября, поздравил школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний, передает V102.RU.

- Каким будет будущее — зависит от всех вас, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Как вы сможете мечтать, какие задачи вы поставите перед нами, взрослыми, чтобы мы подготовили вам основу. Я желаю вам, всем ученикам нашей Волгоградской области выбрать свой жизненный путь. Чтобы он был вам по душе, чтобы вы смогли себя реализовать. Для этого важно пройти обучение и получить знания. Слушайте родителей — без них никуда! И всё у вас получится.

В День знаний глава региона посетил построенную по нацпроекту «Образование» школу в Ворошиловском районе Волгограда. 1 сентября за парты в этом новом общеобразовательном учреждении сети 1002 ученика.

В Волгограде продолжается строительство ещё четырёх школ на 4304 места. Они будут сданы в конце 2023 г - 2024 г. Всего за последние 5 лет в регионе введены в эксплуатацию 9 школ на 6900 мест, в том числе четыре школы на 3800 мест — в Волгограде.



