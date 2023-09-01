Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенка

Общество 01.09.2023 12:54
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01.09.2023 12:54
Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил взыскать с городской администрации 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого искусала бездомная собака. Как сообщили V102.RU в районном суде, иск в суд в интересах несовершеннолетнего подал районный прокурор.
Установлено, что 24 апреля этого года на несовершеннолетнего, который шел мимо дома №107 по проспекту Ленина, напала безнадзорная собака. Она укусила мальчика за ногу. В результате после этого он проходил лечение.
Суд постановил взыскать моральный вред с администрации Волгограда, поскольку на органе местного самоуправления лежит организация мероприятий по отлову бездомных животных. Это происшествие с ребенком, как пояснили в районном суде, свидетельствует о недостаточности принятых администрацией мер по отлову животных без владельцев.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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