Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенка





Краснооктябрьский районный суд Волгограда постановил взыскать с городской администрации 50 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого искусала бездомная собака. Как сообщили V102.RU в районном суде, иск в суд в интересах несовершеннолетнего подал районный прокурор.

Установлено, что 24 апреля этого года на несовершеннолетнего, который шел мимо дома №107 по проспекту Ленина, напала безнадзорная собака. Она укусила мальчика за ногу. В результате после этого он проходил лечение.

Суд постановил взыскать моральный вред с администрации Волгограда, поскольку на органе местного самоуправления лежит организация мероприятий по отлову бездомных животных. Это происшествие с ребенком, как пояснили в районном суде, свидетельствует о недостаточности принятых администрацией мер по отлову животных без владельцев.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



