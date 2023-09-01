



В Волгограде сегодня, 1 сентября, десятки тысяч школьников и студентов сели за парты. В каких-то школах торжественные линейки стартовали уже в 8 утра, где-то в 08.30 и 09.00, одновременно начались и занятия в вузах. Торопясь успеть к этому времени, многочисленные родители с детьми и подростки штурмовали общественный транспорт. Как сообщает фотокорреспондент ИА «Высота 102», особенно многолюдно было на севере города – в ожидании маршруток, автобусов и троллейбусов первые праздничные построения состоялись на остановках в Краснооктябрьском районе.

Напомним, что в Волгограде в конце июня стартовала реконструкция линии СТ. По информации администрации Волгограда, движение скоростного трамвая должно возобновиться в сентябре, однако точной даты чиновники не называют. Осознав, что в отсутствие трамвая уехать в сторону центра из Краснооктябрьского района 1 сентября будет проблематично, волгоградцы стали собираться на остановках сегодня уже в 7 утра, сообщает информагентство.





– На остановке «ул. Германа Титова» очередь сегодня утром выглядела как никогда празднично: большинство ожидающих транспорт были в парадной форме. И, судя по тому, как часто смотрели люди на часы, все явно торопились на занятия, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – Справедливости ради стоит сказать, что к 8.30 все разъехались, пусть и со скрипом.





Сложнее всего уехать, как оказалось, волгоградцам было этим утром на автобусах. К остановке на улице Титова 25-й автобус подходил забитым до отказа. Пропуская поток прибывших пассажиров, волгоградцы в наглаженных парадных нарядах практически тем же составом загружались в салоны.





Аналогичная ситуация наблюдалась и в маршрутных такси. Студенты ВГСПУ, ВолгГТУ и ВолгГМУ, сидя друг у друга на коленях и стоя, торопились на занятия.

– Некоторые маршрутки, к примеру, №46С, на Титова этим утром через одну не останавливались совсем – салоны были забиты пассажирами. Кое-как волгоградцы могли влезть в маршрутки №3С и 8С, – сообщает корреспондент «Высоты 102».









Не на много, но все же свободнее, в период с 07.00 до 08.00 оказалось 1 сентября в салонах троллейбусов. Так, на троллейбусе №9 жители Краснооктябрьского района могли без проблем доехать до расположенных в центре города вузов и других учебных учреждений.









Напомним, что об окончании работ на линии скоростного трамвая говорить пока рано. По последним данным мэрии, подрядчик накануне только приступил к устройству контактной сети. Бригада монтирует кронштейны и подвесы, на которых затем будут закреплены электрические провода.

– Подрядчику поставлена задача открыть движение скоростного трамвая не позднее сентября этого года, – подчеркивают в администрации, напоминая, что протяженность участка, на котором еще 26 июня стартовала реконструкция, составляет три километра. К этому дню рабочие уложили порядка 2 километров новой рельсошпальной решетки.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»