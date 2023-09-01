Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыка

Часто жители региона отдыхают с шашлыками в специально оборудованных местах. В 2022 году в Волгоградской области свои услуги предоставили 106 туристических баз и баз отдыха. В прошлом году их услугами воспользовалось 156,1 тыс. человек, из которых половина – это отдыхающие в возрасте от 18 до 54 лет.
Общество 01.09.2023 07:42
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01.09.2023 07:42
Часто жители региона отдыхают с шашлыками в специально оборудованных местах. В 2022 году в Волгоградской области свои услуги предоставили 106 туристических баз и баз отдыха. В прошлом году их услугами воспользовалось 156,1 тыс. человек, из которых половина – это отдыхающие в возрасте от 18 до 54 лет.
Стоимость шашлычного набора для пикников подсчитали в Волгоградстате. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, шашлычный набор со стандартным списком продуктов обойдется жителям региона от 1627,96 рублей до 2193,56 рублей в зависимости от вида мяса. Дешевле всего приготовить шашлык из курицы, дороже – из говядины. В шашлычный набор, кроме мяса, включены следующие продукты: овощи, майонез, кетчуп, хлеб, алкогольные и безалкогольные напитки.В июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года шашлычный набор подешевел: из свинины - на 5,2%, из курицы – на 4,8%, из говядины – на 3,2%, из баранины – на 0,7%. Например, шашлычный набор из свинины год назад стоил 1992,5 рублей, а в июле этого года – 1888,26 рублей. Такой же набор из курицы в прошлом году обходился в 1710,03 рубля, а в этом – 1627,96 рубля.
Часто жители региона отдыхают с шашлыками в специально оборудованных местах. В 2022 году в Волгоградской области свои услуги предоставили 106 туристических баз и баз отдыха. В прошлом году их услугами воспользовалось 156,1 тыс. человек, из которых половина – это отдыхающие в возрасте от 18 до 54 лет.
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