Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собак

Изменения согласно новым правилам перевозок пассажиров и багажа внесены в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Как пояснили V102.RU в органе исполнительной власти, с 1 сентября 2023 года вступают в силу новые Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2022 № 352.



Согласно федеральному законодательству, меняется порядок установления платы за перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних животных и птиц в качестве ручной клади. Если ранее размер платы за данную категорию устанавливался комитетом тарифного регулирования Волгоградской области, то теперь такое право предоставлено перевозчику – в данном случае АО «Волгоградтранспригород». Приказ вступает в действие 1 сентября.



Отметим, что верхний предел, ограничивающий максимальный размер платы остался без изменений – не выше 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. Размер платы, который может быть ниже установленного ограничения, утверждается правилами перевозчика. Стоимость перевозки мелких домашних животных и птиц в качестве ручной клади в электричках Волгоградской области в настоящее время остается прежней.



Напомним, за провоз собаки, независимо от размеров животного, в пределах действия единого тарифа вне зависимости от расстояния сейчас надо заплатить 10,5 рубля. Вне действия этого тарифа каждые 10 километров пути будут обходиться пассажиру с питомцем в 5,25 рубля.