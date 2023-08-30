Для детей провели праздник к Дню знаний





Большое праздничное мероприятие состоялось 29 августа на площадке волгоградского металлургического завода. 147 будущих первоклассников приняли участие в мастер-классах и получили в подарок первый школьный рюкзак и набор для учебы.

Для ребят были проведены мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, сумки-шоппера и деревянных значков, а также по созданию картин из песка, изготовлению слаймов и именных браслетов. Особой популярностью пользовалась площадка по аквагриму.





Для самых активных организаторы подготовили игровую программу с аниматорами. Ребята танцевали, разгадывали загадки, участвовали в различных активностях.





Родители помогали детям с творческими заданиями, активно поддерживали их во время конкурсов и даже поучаствовали в совместном танцевальном флешмобе. Завершило развлекательную программу шоу мыльных пузырей.

– Моей дочери очень понравилось тут. Она с удовольствием посетила несколько мастер-классов и приняла участие в программе с аниматорами. Хочу выразить слова благодарности руководству завода за такой прекрасный подарок нашим детям. Для них это отличная возможность активно отдохнуть и с хорошим настроением начать учебный год, – делится впечатлениями мастер садово-паркового хозяйства Ольга Блохина.





С приветственным словом к будущим первоклассникам обратился главный инженер металлургического завода «Красный Октябрь» Александр Жуков:

– Этот праздник стал доброй традицией весело и ярко провожать будущих первоклассников в школьную жизнь. Желаю вам, ребята, не только получить новые знания, но и обрести хороших, верных друзей. Не забывайте, что вы – будущее нашего города, страны и, надеюсь, завода. Как повзрослеете, ждем вас на экскурсию. Своими глазами увидите, как плавится сталь «Красного Октября», узнаете, какую важную работу выполняют ваши родители.





Будущим первоклассникам вручили подарки – первый школьный рюкзак и набор первоклассника с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Новые ранцы ко Дню знаний вручат также 14-ти воспитанникам подшефной Золотаревской школы-интерната, которые первого сентября впервые сядут за парту. Металлургическое предприятие и школу связывает многолетняя дружба: «Красный Октябрь» оказывает учреждению благотворительную поддержку.



