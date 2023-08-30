Общество

Для детей провели праздник к Дню знаний

Общество 30.08.2023 12:47
0
30.08.2023 12:47


Большое праздничное мероприятие состоялось 29 августа на площадке волгоградского металлургического завода. 147 будущих первоклассников приняли участие в мастер-классах и получили в подарок первый школьный рюкзак и набор для учебы.
Для ребят были проведены мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, сумки-шоппера и деревянных значков, а также по созданию картин из песка, изготовлению слаймов и именных браслетов. Особой популярностью пользовалась площадка по аквагриму.

Для самых активных организаторы подготовили игровую программу с аниматорами. Ребята танцевали, разгадывали загадки, участвовали в различных активностях. 

Родители помогали детям с творческими заданиями, активно поддерживали их во время конкурсов и даже поучаствовали в совместном танцевальном флешмобе. Завершило развлекательную программу шоу мыльных пузырей. 
Моей дочери очень понравилось тут. Она с удовольствием посетила несколько мастер-классов и приняла участие в программе с аниматорами. Хочу выразить слова благодарности руководству завода за такой прекрасный подарок нашим детям. Для них это отличная возможность активно отдохнуть и с хорошим настроением начать учебный год, – делится впечатлениями мастер садово-паркового хозяйства Ольга Блохина.

С приветственным словом к будущим первоклассникам обратился главный инженер металлургического завода «Красный Октябрь» Александр Жуков: 
– Этот праздник стал доброй традицией весело и ярко провожать будущих первоклассников в школьную жизнь. Желаю вам, ребята, не только получить новые знания, но и обрести хороших, верных друзей. Не забывайте, что вы – будущее нашего города, страны и, надеюсь, завода. Как повзрослеете, ждем вас на экскурсию. Своими глазами увидите, как плавится сталь «Красного Октября», узнаете, какую важную работу выполняют ваши родители. 

Будущим первоклассникам вручили подарки – первый школьный рюкзак и набор первоклассника с необходимыми канцелярскими принадлежностями. 
Новые ранцы ко Дню знаний вручат также 14-ти воспитанникам подшефной Золотаревской школы-интерната, которые первого сентября впервые сядут за парту. Металлургическое предприятие и школу связывает многолетняя дружба: «Красный Октябрь» оказывает учреждению благотворительную поддержку.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.08.2023 12:28
Общество 30.08.2023 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.08.2023 11:10
Общество 30.08.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2023 10:34
Общество 30.08.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2023 09:47
Общество 30.08.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2023 08:19
Общество 30.08.2023 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 21:50
Общество 29.08.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 21:07
Общество 29.08.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 20:30
Общество 29.08.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 19:52
Общество 29.08.2023 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 15:57
Общество 29.08.2023 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.08.2023 15:11
Общество 29.08.2023 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 14:39
Общество 29.08.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.08.2023 14:00
Общество 29.08.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 13:18
Общество 29.08.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2023 12:26
Общество 29.08.2023 12:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:55
«Динамо-Синара» 6 сентября в Волгограде открывает сезон суперлигиСмотреть фотографии
13:49
В Кремле назвали промежуточные версии катастрофы с самолетом ПригожинаСмотреть фотографии
12:47
Для детей провели праздник к Дню знанийСмотреть фотографии
12:31
«Все время заливаем»: перебои с бензином на волгоградских заправках объяснили в «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
12:28
Полис ОМС для студентовСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом рецидивист привязал экс-супругу к батарее и насильно колол ей наркотикиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде пассажирка выпала из автобусаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградское предприятие проверяют после поставки в детсад некачественного молокаСмотреть фотографии
11:07
Банк Уралсиб проводит акцию «10 000 рублей за онлайн-регистрацию бизнеса и открытие счета»Смотреть фотографии
10:34
На юге Волгограда завершен этап реконструкции трамвайных путейСмотреть фотографии
09:51
Собака, в которую выстрелил волгоградец у магазина, лишилась глазаСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде люди в погонах защитили киоски предпринимателей на улице ТитоваСмотреть фотографии
09:27
Два человека погибли в перевернувшемся Hyundai Matrix под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:17
В волгоградском «Роторе» произошли первые перестановки после смены главного тренераСмотреть фотографии
09:05
В Волгоградской области электрика будут судить за гибель газовикаСмотреть фотографии
08:46
Следовавший через Волгоградскую область поезд до Нижневартовска задержали на 3 часаСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде нашли живым и здоровым пропавшего двухметрового мужчинуСмотреть фотографии
21:50
Волгоградцам объяснили, где брать справки-допуски к физкультуреСмотреть фотографии
21:07
В парке под Волгоградом напустят пены в последний день летаСмотреть фотографии
20:30
Память медиков сталинградского эвакогоспиталя увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:52
В Волгоградской области сменившую фамилию должницу рассекретил автомобильСмотреть фотографии
19:27
Из-за угрозы менингита волгоградцев с детьми попросили не гулять по торговым центрамСмотреть фотографии
18:02
Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» задержан и отправлен в СИЗО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:42
Массовая гибель рыбы на озере в Волгоградской области могла произойти из-за штормаСмотреть фотографии
15:57
Участникам СВО в Волгограде вручили награды за мужествоСмотреть фотографии
15:11
Концессии в Волгограде на ул. Землячки завершили врезку нового участка теплосетиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
В зоне СВО погиб 34-летний житель Камышина Александр ШитикСмотреть фотографии
14:00
В МФЦ Волгоградской области опровергли слухи об истекающем сроке для отказа от биометрииСмотреть фотографии
13:58
«Мы же предупреждали!»: в Волгограде обитатели цыганского поселка подожгли лесополосуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Пятеро молодчиков под Волгоградом запинали упавшего на улице мужчинуСмотреть фотографии
 