



Жительница Ростовской области провернула аферу с материнским капиталом в Волгоградской области, попросту выдумав второго ребенка. По информации Фроловского районного суда, женщина приехала в волгоградский регион с поддельным свидетельством о рождении и с помощью ПФР разжилась здесь незаконными квадратными метрами.

– В мае 2016 года фигурантка уголовного дела, являясь матерью первого и единственного ребенка, по поддельному документу о рождении не существующего у неё ребенка получила в УПФР сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. После этого подсудимая оформила в одном из потребительских кооперативов города Михайловки заём на улучшение жилищных условий на аналогичную сумму и приобрела в собственность комнату городе Фролово, – сообщили в пресс-службе районного суда.

В июле 2016 года женщина обратилась в управление Пенсионного фонда во Фроловском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в результате 453 026 рублей перечислены из УПФР в потребительский кооператив в счет погашения задолженности по договору займа.

Женщина свою вину полностью признает.

– В настоящее время решается вопрос о принятии дела к производству, – уточняют в суде.