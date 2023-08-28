Общество

Ростовчанка с выдуманным ребенком провернула аферу в Волгоградской области

Общество 28.08.2023 17:21
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28.08.2023 17:21


Жительница Ростовской области провернула аферу с материнским капиталом в Волгоградской области, попросту выдумав второго ребенка. По информации Фроловского районного суда, женщина приехала в волгоградский регион с поддельным свидетельством о рождении и с помощью ПФР разжилась здесь незаконными квадратными метрами. 

– В мае 2016 года фигурантка уголовного дела, являясь матерью первого и единственного ребенка, по поддельному документу о рождении не существующего у неё ребенка получила в УПФР сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. После этого подсудимая оформила в одном из потребительских кооперативов города Михайловки заём на улучшение жилищных условий на аналогичную сумму и приобрела в собственность комнату городе Фролово, – сообщили в пресс-службе районного суда. 

В июле 2016 года женщина обратилась в управление Пенсионного фонда во Фроловском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в результате 453 026 рублей перечислены из УПФР в потребительский кооператив в счет погашения задолженности по договору займа.

Женщина свою вину полностью признает.

– В настоящее время решается вопрос о принятии дела к производству, – уточняют в суде. 

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