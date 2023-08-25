Общество

Ребенок-гигант появился на свет в перинатальном центре Волгограда

Общество 25.08.2023 15:08
0
25.08.2023 15:08


Ребенок весом 6 килограммов 180 граммов родила жительница Волгоградской области в перинатальном центре №2. По информации медиков, рост мальчика составил 63 сантиметра. Такие показатели соответствуют размерам трехмесячного ребенка.   

– Жительница хутора Зура Каимова стала мамой в пятый  раз, и каждые роды вес ее малышей увеличивался, – рассказали ИА «Высота 102» специалисты перинатального центра. – Третий и четвертый ребенок в семье родились с весом 4400 и 5270 грамм соответственно.

Сообщается, что медики наблюдали за многодетной матерью все 9 месяцев. Женщина была поставлена на учет из-за  диагноза – гестационный сахарный диабет.

– Это заболевание возникает в период беременности из-за снижения толерантности к глюкозе в организме женщины, – поясняют в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Данное заболевание провоцирует развитие макросомии плода – крупного ребенка, что увеличивает риск осложнений при родах и может потребовать кесарево сечение.  

Так и произошло в случае Зуры Каимовой – женщина разрешилась путем кесарева сечения. В настоящее время мама и ее сын находятся в перинатальном центре и чувствуют себя хорошо. 

Уточним, что ребенок считается крупным, если масса  его тела при рождении составляет от 4 до 5 килограммов. Если вес новорожденного выше, то его называют гигантским.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2023 17:51
Общество 25.08.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 17:01
Общество 25.08.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 16:31
Общество 25.08.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 15:51
Общество 25.08.2023 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 14:55
Общество 25.08.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 14:33
Общество 25.08.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 13:18
Общество 25.08.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 11:41
Общество 25.08.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 10:46
Общество 25.08.2023 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 10:03
Общество 25.08.2023 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 09:30
Общество 25.08.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 07:41
Общество 25.08.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2023 22:03
Общество 24.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2023 19:39
Общество 24.08.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2023 18:36
Общество 24.08.2023 18:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
Попавшему под поезд ребенку в Волгоградской области ампутировало обе ногиСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области орден Мужества передали отцу погибшего на Украине Ивана ЖуравлеваСмотреть фотографии
17:01
По поручению Бастрыкина организована проверка в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Режим повышенной готовности ввели в городе коммунальных бед КотовоСмотреть фотографии
15:58
Пять онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергиейСмотреть фотографии
15:55
Появилось видео жесткого ДТП с переворотом Kia Sportage в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде упаковали в целлофан подземный переход на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
15:08
Ребенок-гигант появился на свет в перинатальном центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:55
Роспотребнадзор подтвердил нашествие на Волгоград резвящихся крысСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом ввели карантин из-за моли, минирующей томатыСмотреть фотографии
14:02
Начальник УФСБ Александр Ларин поздравил со 100-летием волгоградку Анну ПоляковуСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде Kia Sportage завалился на бок после столкновения с «Ладой»Смотреть фотографии
13:18
Пустырь на ул. Пархоменко в Волгограде благоустроили в замусоренный скверСмотреть фотографии
12:46
Новый цифровой инструмент внедрен на производстве Волгоградским НПЗ ЛУКОЙЛаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде двое бутлегеров заплатят по 2 миллиона за суррогатные «Мохито» и «Пина колада»Смотреть фотографии
12:24
СК поставил точку в деле отца-одиночки, обвиняемого в изнасиловании ребенкаСмотреть фотографии
11:41
Военный корреспондент Максим Фадеев встретился с волгоградскими студентамиСмотреть фотографии
11:06
Смяло, как консервную банку: под Волгоградом в лобовом ДТП погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
10:46
Вейперам в Волгоградской области угрожает болезнь EVALIСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области поезд сбил 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде снесут еще два аварийных дома в Кировском районеСмотреть фотографии
09:54
Облкомсельхоз планирует накормить волгоградским зерном Бангладеш, Ливию и ЙеменСмотреть фотографии
09:34
«Красный Октябрь» улучшает условия трудаСмотреть фотографии
09:30
Синод РПЦ назначил митрополита Феодора священноархимандритом Свято-Духовского монастыряСмотреть фотографии
09:13
Крупный пожар произошел на складе под Волгоградом 25 августаСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде бесследно исчез двухметровый мужчинаСмотреть фотографии
07:57
«Динамо-Синара» уступило «Астраханочке» на Кубке ЗвездногоСмотреть фотографии
07:41
Грозы несут ночную прохладу в Волгоградскую область до +7Смотреть фотографии
22:03
Тромб из головы удалили в Волгограде жительнице Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
21:16
Суд постановил вернуть «Волжский оргсинтез» в собственность государстваСмотреть фотографии
 