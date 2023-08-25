Ребенок-гигант появился на свет в перинатальном центре Волгограда

Ребенок весом 6 килограммов 180 граммов родила жительница Волгоградской области в перинатальном центре №2. По информации медиков, рост мальчика составил 63 сантиметра. Такие показатели соответствуют размерам трехмесячного ребенка.

– Жительница хутора Зура Каимова стала мамой в пятый раз, и каждые роды вес ее малышей увеличивался, – рассказали ИА «Высота 102» специалисты перинатального центра. – Третий и четвертый ребенок в семье родились с весом 4400 и 5270 грамм соответственно.

Сообщается, что медики наблюдали за многодетной матерью все 9 месяцев. Женщина была поставлена на учет из-за диагноза – гестационный сахарный диабет.

– Это заболевание возникает в период беременности из-за снижения толерантности к глюкозе в организме женщины, – поясняют в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Данное заболевание провоцирует развитие макросомии плода – крупного ребенка, что увеличивает риск осложнений при родах и может потребовать кесарево сечение.

Так и произошло в случае Зуры Каимовой – женщина разрешилась путем кесарева сечения. В настоящее время мама и ее сын находятся в перинатальном центре и чувствуют себя хорошо.

Уточним, что ребенок считается крупным, если масса его тела при рождении составляет от 4 до 5 килограммов. Если вес новорожденного выше, то его называют гигантским.