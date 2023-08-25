Грозы несут ночную прохладу в Волгоградскую область до +7

Общество 25.08.2023 07:41
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25.08.2023 07:41
Из Волгоградской области уходит жара, а ее сменит бодрая ночная прохлада и комфортная дневная температура. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельных районах региона с 25 августа похолодает до +7 градусов. Днем будет теплее – от +19 до +28. Однако в ближайшие дни в регионе прогнозируют грозы и кратковременные дожди со шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.В Волгограде сегодня, 25 августа, днем и вечером ожидается гроза. Дневная температура не превысит +25 градусов. Ближайшие ночи будут также прохладными – от +10 до +14 градусов.
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