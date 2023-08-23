МЧС: в Волгоградской области за три месяца утонули 48 человек





В Волгоградской области за неполные три летних месяца зафиксированы 59 происшествий на воде. При этом 48 человек утонули, из них 10 – дети. Такой шокирующей статистикой поделились с V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области. В Волгоградской области за неполные три летних месяца зафиксированы 59 происшествий на воде. При этом 48 человек утонули, из них 10 – дети. Такой шокирующей статистикой поделились с V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области.

При этом за аналогичный период 2023 года водных происшествий было больше – 72. Тогда утонули 46 человек, из них 8 – дети.Практически все несчастные случаи произошли на диких пляжах. В ГУ МЧС по Волгоградской области отметили, что ежедневно сотрудники ведомства совместно с правоохранителями посещают несанкционированные места отдыха у воды и проводят профилактические беседы с горожанами, предупреждая о возможных трагических последствиях такого времяпровождения.Между тем, в Волгограде этим летом можно было купаться лишь на двух пляжах – в Советском и Красноармейском районах. На других площадках волгоградцам предлагалось лишь загорать из-за отсутствия разрешения Роспотребнадзора, который не устраивали пробы воды и песка.