Общество

Приезжают и задерживаются: эксперты обсудили, чем можно заманить в Волгоград туристов

Общество 17.08.2023 13:10
0
17.08.2023 13:10


В Волгограде 17 августа занятые в сфере туризма предприниматели, представители администрации региона и общественники обсудили вопросы развития туризма, сферы гостеприимства, профильного образования. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча прошла в ;рамках партийного проекта «Предпринимательство» в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» в формате круглого стола. Открыл дискуссию председатель комитета по социальной политике Волгоградской городской думы, региональный координатор партпроекта Иосиф Ефремов.

О состоянии и перспективах индустрии гостеприимства рассказала секретарь Волгоградского филиала российской гостиничной ассоциации Ольга Пономарева. 

Волгоград входит в топ-100 российских городов так называемого «короткого отдыха». Причем, если раньше большинство туристов останавливались в нашем городе на 2-3 дня, то в последнее время все больше гостей проводят у нас по 5-6 дней, – сообщила Пономарева. – Особенно популярен Волгоград на майские праздники – в эти дни загрузка гостиниц достигает почти 97%. Необходимо проведение маркетинговых мероприятий о продвижении нашего города в качестве направления внутреннего и международного туризма.

За 2022 год рост турпотока в Волгограде вырос по сравнению с 2021 годом больше чем в два раза. За 7 месяцев 2023 года Волгоград принял уже более 1 миллиона туристов. 

Гостям у нас предлагают широкий спектр услуг. Это экскурсионные маршруты по достопримечательностям и музеям, спокойный отдых на природе, экотуризм в природных парках. Например, сплавы на байдарках, экотропы с историей, автомобильные, велосипедные и пешие туры с посещением природных и историко-культурных достопримечательностей области, прозвучала информация в ходе круглого стола. 

В Волгоградской области действует 58  туристических маршрутов. Идеи образовательного туризма на территории Волгограда озвучила директор Центра дополнительного образования Союза переводчиков РФ Ирина Полозова. По ее словам, это не только детские и юношеские образовательные программы, но и программы дополнительного образования для взрослых и пожилых людей: зимние и летние школы, языковые курсы, семинары и конференции. 

Сегодня были представлены интересные проекты, которые при определенных условиях будут воплощены, также озвучены сложности, с которыми приходится сталкиваться турорганизациям. Проблемы нужно решать, чтобы проекты продвигались достаточно эффективно,подытожила, в свою очередь, уполномоченный по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова. 

Подводя итоги мероприятия, Иосиф Ефремов заверил, что подобные встречи с предпринимателями продолжатся. Он уверен, что у Волгограда есть потенциал сразу в нескольких направлениях – в городе-герое туристы могут не только отдыхать у воды и посещать памятные места.

Помимо патриотического туризма у нас есть потенциал и в других направлениях – отдых на воде, образовательный туризм, гастрономический отдых, даже агротуризм – направление, которое набирает сегодня популярность. После обобщения всех поступивших от участников круглого стола предложений наиболее интересные проекты будут прорабатываться с органами власти для дальнейшей реализации, – сказал Ефремов.Такие встречи – своеобразная перезагрузка процесса, чтобы систематизировать развитие отрасли и найти комплексное решение существующих проблем, чтобы привлечь внимание к развитию туризма, как одной из важнейших сфер экономики города и региона.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.08.2023 15:16
Общество 17.08.2023 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 14:05
Общество 17.08.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 12:24
Общество 17.08.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 10:37
Общество 17.08.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 10:05
Общество 17.08.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.08.2023 08:57
Общество 17.08.2023 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 21:25
Общество 16.08.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 19:18
Общество 16.08.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 18:33
Общество 16.08.2023 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 17:11
Общество 16.08.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 16:03
Общество 16.08.2023 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 15:27
Общество 16.08.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 14:52
Общество 16.08.2023 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.08.2023 13:37
Общество 16.08.2023 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 13:10
Общество 16.08.2023 13:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:16
Волгоградцам рассказали, как оперативно сообщить в органы об НЛО и ЧССмотреть фотографии
15:01
В аэропорту Волгограда из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолетСмотреть фотографии
14:05
В волгоградских магазинах ищут красную икру предприятия-фантомаСмотреть фотографии
13:37
«У нас что, снова девяностые?»: в Волжском среди бела дня облили бензином и спалили VolkswagenСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Приезжают и задерживаются: эксперты обсудили, чем можно заманить в Волгоград туристовСмотреть фотографии
12:55
В Волжском строители нашли в овраге труп пропавшей 31 июля женщиныСмотреть фотографии
12:24
Концессии устраняют последствия гидроудара на сетях в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области 14-летняя школьница призналась в угоне мотоциклаСмотреть фотографии
11:55
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде ликвидировали крупное возгораниеСмотреть фотографии
11:31
РПН исследует воздух в жилой застройке после пожара на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
СК: сотрудник энергокомпании ответит в волгоградском суде за гибель газовикаСмотреть фотографии
10:37
Военнослужащие забросали гранатами лощины и овраги под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом чиновники закрыли глаза на незаконную продажу части паркаСмотреть фотографии
10:06
Стали известны подробности пожара на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Первый офис Альфа-Банка открылся в КамышинеСмотреть фотографии
09:39
На территории «Красного Октября» в Волгограде ликвидируют крупный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
На улице Пугачевская в Волгограде устраняют аварию на водоводеСмотреть фотографии
09:13
На хранившего гостайну волгоградца завели дело из-за иностранного вояжаСмотреть фотографии
08:57
Мобилизованный упаковщик из Урюпинска Артур Юргилевич погиб в Херсонской областиСмотреть фотографии
08:04
«Это не остановить»: в Волгоградской области взлетели цены на весь бензинСмотреть фотографии
22:03
В Волгограде преподавателю техникума грозит 8 лет колонии за 17 тысяч рублей взяткиСмотреть фотографии
21:25
Депутаты передали костел в центре Волгограда в собственность католического приходаСмотреть фотографии
20:58
В Сети появилось письмо к Москальковой сжегшего Коран в Волгограде Никиты ЖуравеляСмотреть фотографии
20:01
Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки гибели сына участника СВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
Чиновники развеяли опасения волгоградцев по поводу нехватки учителейСмотреть фотографии
18:54
Надругавшийся над племянницей экс-боец ЧВК «Вагнер» бесследно исчез в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:33
Волжанам назвали две причины неприятного запаха водыСмотреть фотографии
18:21
Волгоградское озеро вошло в топ мест по посещению во время цветения лотосов в странеСмотреть фотографии
17:11
Волгоградские селекционеры придумали разноцветные арбузыСмотреть фотографии
16:26
Депутаты надумали переименовать Сурский сквер в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 