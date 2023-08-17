Приезжают и задерживаются: эксперты обсудили, чем можно заманить в Волгоград туристов

В Волгограде 17 августа занятые в сфере туризма предприниматели, представители администрации региона и общественники обсудили вопросы развития туризма, сферы гостеприимства, профильного образования. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча прошла в ;рамках партийного проекта «Предпринимательство» в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» в формате круглого стола. Открыл дискуссию председатель комитета по социальной политике Волгоградской городской думы, региональный координатор партпроекта Иосиф Ефремов.

О состоянии и перспективах индустрии гостеприимства рассказала секретарь Волгоградского филиала российской гостиничной ассоциации Ольга Пономарева.

– Волгоград входит в топ-100 российских городов так называемого «короткого отдыха». Причем, если раньше большинство туристов останавливались в нашем городе на 2-3 дня, то в последнее время все больше гостей проводят у нас по 5-6 дней, – сообщила Пономарева. – Особенно популярен Волгоград на майские праздники – в эти дни загрузка гостиниц достигает почти 97%. Необходимо проведение маркетинговых мероприятий о продвижении нашего города в качестве направления внутреннего и международного туризма.

За 2022 год рост турпотока в Волгограде вырос по сравнению с 2021 годом больше чем в два раза. За 7 месяцев 2023 года Волгоград принял уже более 1 миллиона туристов.

– Гостям у нас предлагают широкий спектр услуг. Это экскурсионные маршруты по достопримечательностям и музеям, спокойный отдых на природе, экотуризм в природных парках. Например, сплавы на байдарках, экотропы с историей, автомобильные, велосипедные и пешие туры с посещением природных и историко-культурных достопримечательностей области, – прозвучала информация в ходе круглого стола.

В Волгоградской области действует 58 туристических маршрутов. Идеи образовательного туризма на территории Волгограда озвучила директор Центра дополнительного образования Союза переводчиков РФ Ирина Полозова. По ее словам, это не только детские и юношеские образовательные программы, но и программы дополнительного образования для взрослых и пожилых людей: зимние и летние школы, языковые курсы, семинары и конференции.

– Сегодня были представлены интересные проекты, которые при определенных условиях будут воплощены, также озвучены сложности, с которыми приходится сталкиваться турорганизациям. Проблемы нужно решать, чтобы проекты продвигались достаточно эффективно, – подытожила, в свою очередь, уполномоченный по правам предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова.

Подводя итоги мероприятия, Иосиф Ефремов заверил, что подобные встречи с предпринимателями продолжатся. Он уверен, что у Волгограда есть потенциал сразу в нескольких направлениях – в городе-герое туристы могут не только отдыхать у воды и посещать памятные места.

– Помимо патриотического туризма у нас есть потенциал и в других направлениях – отдых на воде, образовательный туризм, гастрономический отдых, даже агротуризм – направление, которое набирает сегодня популярность. После обобщения всех поступивших от участников круглого стола предложений наиболее интересные проекты будут прорабатываться с органами власти для дальнейшей реализации, – сказал Ефремов. – Такие встречи – своеобразная перезагрузка процесса, чтобы систематизировать развитие отрасли и найти комплексное решение существующих проблем, чтобы привлечь внимание к развитию туризма, как одной из важнейших сфер экономики города и региона.